Aperta la nuova passerella pedonale di Noverasco

La Città metropolitana di Milano ha inaugurato e aperto al transito pedonale la nuova passerella di Noverasco, un’infrastruttura strategica che sovrappassa la SP 412 “della Val Tidone”.

L’opera, attesa da tempo dal territorio, rappresenta un intervento di rilievo per la sicurezza e l’accessibilità lungo una delle principali arterie di collegamento tra il Sud Milano e il territorio pavese, caratterizzata da elevati volumi di traffico.

La passerella consente oggi un attraversamento protetto e sicuro, ricucendo il tessuto urbano e migliorando la qualità della vita dei cittadini. La precedente struttura, trasferita da ANAS alla Provincia di Milano nei primi anni Duemila, era stata interdetta all’uso a causa di gravi ammaloramenti e di un degrado diffuso.

La Città metropolitana ha quindi optato per un intervento di manutenzione straordinaria, con la sostituzione dell’impalcato e delle scale di accesso. La nuova passerella è costituita da due campate in acciaio: la principale, di 30 metri, con impalcato sospeso ad archi metallici, e la secondaria, di 12,5 metri, a scavalco della strada laterale.

La pavimentazione in grigliato antiscivolo garantisce sicurezza di percorrenza e corretta evacuazione delle acque meteoriche, con una significativa riduzione dei costi di manutenzione. Nel mese di settembre verranno completate le lavorazioni con l’installazione del montascale e della nuova pensilina della fermata bus.

Contestualmente sarà chiuso l’attraversamento pedonale a raso regolato da semaforo, così da elevare ulteriormente gli standard di sicurezza. L’importo complessivo dei lavori è pari a 1.050.000 euro.

La consigliera delegata alle Infrastrutture, Daniela Caputo, ha dichiarato: “Con l’apertura della passerella di Noverasco mettiamo a disposizione della comunità un’infrastruttura moderna, sicura e accessibile. Non si tratta soltanto di un attraversamento funzionale, ma di un intervento che restituisce continuità al tessuto urbano e migliora la vita quotidiana dei cittadini. Contribuire a migliorare la vita di tutti i giorni delle persone che abitano i territori metropolitani è la linfa che ci spinge a fare sempre di più e meglio, questa cittadina attendeva da tanto e con orgoglio oggi restituiamo un servizio pubblico sicuro ed efficiente. Con le ultime opere previste nelle prossime settimane, saremo in grado di garantire una fruizione ancora più completa e inclusiva. La Città metropolitana continuerà a investire con determinazione per rendere le proprie infrastrutture sempre più sicure, sostenibili e a misura di persona”.

Secondo Pino Pozzoli, Vicesindaco con delega ai lavori pubblici del Comune di Opera: “Dopo sette anni di attesa, Noverasco riacquista la sua passerella pedonale, un’infrastruttura essenziale sia per i cittadini sia per le centinaia di studenti dell’Istituto Calvino che ogni giorno devono attraversare la provinciale Val Tidone per raggiungere il plesso scolastico. Per questo motivo, insieme alla Città Metropolitana, ci siamo attivati per ripristinare la fermata ATM in prossimità del ponte. Non appena sarà installato il servoscala, indispensabile per le persone con difficoltà motorie, procederemo alla chiusura del passaggio a raso creato nel 2018 ed elimineremo il semaforo “provvisorio” che in questi anni è stato teatro di troppi incidenti, purtroppo anche mortali. Quando io e il Sindaco ricoprivamo il ruolo di consiglieri in Città Metropolitana, abbiamo più volte sollecitato un intervento sulla struttura. Oggi siamo lieti di vederla finalmente completata e a disposizione di tutta la comunità”.

https://www.cittametropolitana.mi.it

