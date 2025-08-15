25 C
MUSICA

Teatro del Perdono dell’Aquila: Gaetano Curreri tra gli ospiti della Perdonanza Celestiniana

gaetano_curreri
gaetano_curreri

Teatro del Perdono dell’Aquila: Gaetano Curreri tra gli ospiti della Perdonanza Celestiniana

Il 23 agosto presso il Teatro del Perdono dell’Aquila (Piazzale di Collemaggio) GAETANO CURRERI sarà tra gli ospiti della 731ª edizione della Perdonanza Celestiniana, una delle manifestazioni più ricche di storia, spiritualità e significato del panorama culturale italiano.

Un evento speciale che unirà l’intensità del pop rock d’autore al fascino della musica sinfonica.

Curreri salirà sul palco accompagnato dagli storici compagni di viaggio Roberto Drovandi (basso) e Andrea Fornili (chitarra), colonne portanti degli Stadio.

Per l’occasione, interpreterà alcuni tra i brani più iconici del suo repertorio in un’inedita veste orchestrale, curata dal Maestro Leonardo De Amicis, che dirigerà la sua orchestra sinfonica e firma anche la direzione artistica dell’intera manifestazione.

Il programma musicale includerà alcuni capisaldi della storia degli Stadio, proposti in una versione sinfonica che promette di essere indimenticabile, non solo per il pubblico ma anche per chi la vivrà sul palco.

«Sono felice ed emozionato di tornare nella città dell’Aquila – afferma Gaetano Curreri – per partecipare a un evento così importante, che da anni coniuga arte, cultura, memoria e spiritualità. Ringrazio il Maestro Leonardo De Amicis, il Sindaco dell’Aquila e tutta l’organizzazione per l’invito. Sarà un onore esserci».

