Dopo la manifestazione di interesse chiusa a luglio, entra nel vivo la seconda edizione del progetto “Stiamo cercando te”, promosso dal Comune di Bollate per offrire opportunità concrete di lavoro e formazione ai giovani.

La data da segnare in agenda è lunedì 8 settembre 2025, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune (piazza Aldo Moro 1) con un incontro pubblico aperto a tutti gli interessati, durante il quale sarà possibile conoscere i futuri responsabili del Servizio, avere chiarimenti sul bando e porre domande sulle posizioni disponibili.

Il bando, pubblicato sul portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione inPA (www.inpa.gov.it), prevede la selezione per la copertura di 2 posti a tempo pieno, mediante contratto di formazione lavoro (durata 12 mesi), con profilo di Istruttore/Istruttrice tecnico/a – Area istruttori, da assegnare all’Area organizzativa Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione del Territorio e Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.).

A chi è rivolto il bando?

Il bando è aperto a giovani tra i 18 e i 32 anni:

diplomati in ambito tecnico (geometra, perito edile, CAT – Costruzioni Ambiente e Territorio);

diplomati in altri indirizzi, purché in possesso di Laurea triennale o magistrale in ambito tecnico (come specificato nel bando).

Cosa offre la selezione

Contratto retribuito di Formazione Lavoro (36 ore settimanali)

Percorsi di affiancamento e crescita professionale

Possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato

Accesso a mensa, parcheggio interno e smart working

30 giorni di ferie e permessi studio

Il bando completo è disponibile sul portale inPA e sul sito comunale. La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 settembre 2025.

Per informazioni: Ufficio Gestione Risorse Umane – tel. 02 35005.566/315

