26.4 C
Milano
domenica, Agosto 31, 2025
HomeBOLLATE
BOLLATE

“Stiamo cercando te”: a Bollate, il bando per 2 posti da Istruttore tecnico

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
65
Comune Bollate
comune di bollate

Dopo la manifestazione di interesse chiusa a luglio, entra nel vivo la seconda edizione del progetto “Stiamo cercando te”, promosso dal Comune di Bollate per offrire opportunità concrete di lavoro e formazione ai giovani.

La data da segnare in agenda è lunedì 8 settembre 2025, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune (piazza Aldo Moro 1) con un incontro pubblico aperto a tutti gli interessati, durante il quale sarà possibile conoscere i futuri responsabili del Servizio, avere chiarimenti sul bando e porre domande sulle posizioni disponibili.

Il bando, pubblicato sul portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione inPA (www.inpa.gov.it), prevede la selezione per la copertura di 2 posti a tempo pieno, mediante contratto di formazione lavoro (durata 12 mesi), con profilo di Istruttore/Istruttrice tecnico/a – Area istruttori, da assegnare all’Area organizzativa Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione del Territorio e Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.).

A chi è rivolto il bando?

Il bando è aperto a giovani tra i 18 e i 32 anni:

  • diplomati in ambito tecnico (geometra, perito edile, CAT – Costruzioni Ambiente e Territorio);
  • diplomati in altri indirizzi, purché in possesso di Laurea triennale o magistrale in ambito tecnico (come specificato nel bando).

Cosa offre la selezione

  • Contratto retribuito di Formazione Lavoro (36 ore settimanali)
  • Percorsi di affiancamento e crescita professionale
  • Possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato
  • Accesso a mensa, parcheggio interno e smart working
  • 30 giorni di ferie e permessi studio

Il bando completo è disponibile sul portale inPA e sul sito comunale. La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 settembre 2025.

Per informazioni: Ufficio Gestione Risorse Umane – tel. 02 35005.566/315

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Milano Serravalle: comunicato chiusure integrazione e revoca
Articolo successivo
Città metropolitana: manutenzione degli edifici scolastici
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy