Dopo la manifestazione di interesse chiusa a luglio, entra nel vivo la seconda edizione del progetto “Stiamo cercando te”, promosso dal Comune di Bollate per offrire opportunità concrete di lavoro e formazione ai giovani.
La data da segnare in agenda è lunedì 8 settembre 2025, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune (piazza Aldo Moro 1) con un incontro pubblico aperto a tutti gli interessati, durante il quale sarà possibile conoscere i futuri responsabili del Servizio, avere chiarimenti sul bando e porre domande sulle posizioni disponibili.
Il bando, pubblicato sul portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione inPA (www.inpa.gov.it), prevede la selezione per la copertura di 2 posti a tempo pieno, mediante contratto di formazione lavoro (durata 12 mesi), con profilo di Istruttore/Istruttrice tecnico/a – Area istruttori, da assegnare all’Area organizzativa Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione del Territorio e Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.).
A chi è rivolto il bando?
Il bando è aperto a giovani tra i 18 e i 32 anni:
- diplomati in ambito tecnico (geometra, perito edile, CAT – Costruzioni Ambiente e Territorio);
- diplomati in altri indirizzi, purché in possesso di Laurea triennale o magistrale in ambito tecnico (come specificato nel bando).
Cosa offre la selezione
- Contratto retribuito di Formazione Lavoro (36 ore settimanali)
- Percorsi di affiancamento e crescita professionale
- Possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato
- Accesso a mensa, parcheggio interno e smart working
- 30 giorni di ferie e permessi studio
Il bando completo è disponibile sul portale inPA e sul sito comunale. La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 settembre 2025.
Per informazioni: Ufficio Gestione Risorse Umane – tel. 02 35005.566/315
