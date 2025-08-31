Milano Serravalle: comunicato chiusure integrazione e revoca

Il precedente comunicato del 12 agosto viene integrato dal presente, limitatamente a tratte, lavorazioni e sere di seguito richiamate.
A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 23:00 di Venerdì 5 Settembre alle ore 05:00 di Sabato 6 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Famagosta MM2 (km A+550) da carreggiata nord (direzione Milano). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo di piazza Maggi (km A+000).
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori connessi all’ampliamento e alla riorganizzazione dello svincolo di Milano Mecenate, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 4 Settembre alle ore 06:00 di Venerdì 5 Settembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e MI-Mecenate (km 2+594), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione di competenza di Autostrade per l’Italia S.p.A., verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 1 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 4 Settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e A4 Torino. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4 Torino e Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro/via Borgazzi (Km 5+281).
REVOCA
Causa riprogrammazione delle lavorazioni il comunicato chiusure del 12 agosto viene revocato, limitatamente a tratta, lavorazioni e sera qui richiamate.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori connessi all’ampliamento e alla riorganizzazione dello svincolo di Milano Mecenate, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 4 Settembre alle ore 06:00 di Venerdì 5 Settembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.415 Paullese/MI-Santa Giulia (km 1+370) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e in entrata da MI-Santa Giulia per la medesima carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per la medesima per carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo allo svincolo successivo S.S. Via Emilia/MI-Rogoredo (km 0+390).
