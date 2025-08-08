Tananai per celebrare i 35 anni del Porto Turistico di Capri

Dopo il grande successo dei Capri Music Awards, evento che ha visto la sinergia tra Golden Boy S.r.l. e la Città di Capri, l’isola simbolo dell’Italia nel mondo si prepara ad accogliere un nuovo imperdibile appuntamento musicale.

Sabato 10 agosto, in una delle location più iconiche e suggestive dell’isola, il Porto di Capri, punto di incontro tra l’anima locale e il respiro internazionale della città, si terrà un live esclusivo, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, di TANANAI, artista tra i più amati del panorama musicale italiano contemporaneo.

“Il tour di quest’estate – dichiara Tananai – chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco, che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi”.

Il ricavato del concerto andrà a sostegno della Fondazione Una Nessuna e Centomila, impegnata nella lotta contro la violenza di genere. Biglietti disponibili al link: https://tananai.metooo.com/e/tananai/688a494f8b17459785530d90.

Un evento speciale pensato per celebrare i 35 anni del Porto Turistico di Capri, una cornice senza tempo dove arte, bellezza e cultura si fondono. Il concerto sarà aperto al pubblico e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione artistica e culturale dell’isola, promosso da Golden Boy S.r.l. insieme alla Città di Capri.

“L’Amministrazione Comunale punta sempre più in alto, con una progettualità ben definita e una visione ambiziosa. Vogliamo continuare a valorizzare Capri come luogo di cultura, bellezza e innovazione, attraverso eventi che uniscono tradizione e contemporaneità”, dichiara il Sindaco, Paolo Falco. “Stiamo costruendo”, continua Falco, “passo dopo passo, un futuro fatto di progettualità concreta, visione strategica e valorizzazione del nostro patrimonio naturale e umano. Lo spettacolo di droni che accompagnerà la serata sarà una testimonianza della nostra volontà di innovare, di stupire, di coinvolgere, senza mai perdere di vista la qualità e la sicurezza”.

L’Assessore ai Grandi Eventi, Salvatore Ciuccio, afferma: “Sarà una notte straordinaria, tra mare, musica e innovazione, pensata per residenti, turisti e per tutti coloro che amano Capri. Il concerto di Tananai del 10 agosto al Molo del Pennello rappresenta molto più di un semplice evento musicale: è un momento simbolico, un segno concreto della direzione che stiamo prendendo come amministrazione. Capri merita eventi di respiro nazionale e internazionale, e questo è solo uno dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato l’offerta turistica del comune e che continueranno a rendere la nostra isola protagonista di una stagione di rinascita culturale, artistica e turistica”.

“Celebriamo con orgoglio i 35 anni del Porto Turistico di Capri”, aggiunge il Presidente del Porto Turistico di Capri, Augusto Federico, “una struttura che ha saputo coniugare tradizione marinara e innovazione infrastrutturale, diventando un punto di riferimento nel Mediterraneo. La società Porto Turistico di Capri ha lavorato con impegno e costanza, grazie al contributo di tutte le persone che ogni giorno rendono possibile il buon funzionamento e la crescita della struttura. Il concerto di Tananai e lo spettacolo di droni saranno un omaggio alla nostra storia e un segno concreto di come vogliamo continuare a guardare avanti”.

“In continuità con altri eventi già realizzati”, dichiara ancora l’Assessore Ciuccio “anche per questo appuntamento, l’intero ricavato dalle donazioni sarà destinato alla Fondazione Una Nessuna Centomila, con la quale manteniamo un forte legame e che sosteniamo con convinzione per il valore delle sue azioni a favore delle donne”.

Tananai, reduce da una stagione di grandi successi, porterà sul palco i suoi brani più celebri, regalando al pubblico un’esperienza unica tra mare, musica e magia.

