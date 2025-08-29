Second hand: la risposta al caro libri

Ferie ormai archiviate per molti e settembre che è già qui, con tutti i suoi temuti “ci riaggiorniamo post vacanze”.

È tempo di tornare nel presente, con l’entusiasmo necessario per affrontare i nuovi inizi. Dopo le vacanze, si torna alle abitudini quotidiane, alla propria routine e alle passioni di sempre, ma non solo. Come tutti i nuovi inizi, il famoso momento del “back to” porta con sé voglia di cambiamento e di rinnovamento soprattutto per gli spazi personali, gli angoli di casa che viviamo maggiormente. Questa voglia di novità abbatte i confini generazionali; dagli adolescenti con la loro postazione studio/videogames, ai giovani adulti che vogliono rinnovare il proprio “home office” fino ai più senior in cerca di ispirazioni per il proprio angolo lettura: ogni generazione ha il suo spazio da rinnovare, personalizzare o cambiare radicalmente per adattarsi a una nuova esigenza o semplicemente rispecchiarci maggiormente. E se settembre fosse davvero l’occasione per un nuovo inizio?

Tra le buone abitudini a cui ritornare per il famigerato “back to”, c’è anche quella della second hand: scelta da oltre 27 milioni di italiani nel 2024* e perfetta alleata per un upgrade settembrino del proprio angolo di casa. Rinnovare non significa necessariamente spendere una fortuna, ma scegliere con criterio quello che serve davvero per vivere al meglio la propria quotidianità. Subito, con le sue 38 categorie, è il luogo perfetto per lasciarsi ispirare e farsi trasportare dall’entusiasmo. E le ricerche degli utenti lo dimostrano: “scrivania” è stata una delle 100 parole più cercate nel 2024 su quasi 3 miliardi di ricerche in piattaforma, e anche nei primi sei mesi del 2025 ha già superato le 450mila ricerche. La scrivania è quindi la base di partenza imprescindibile per il proprio spazio, da personalizzare in base alle esigenze e alla propria creatività.

I più giovani – appartenenti alla GenZ, la fascia d’età più affezionata alla pratica della second hand – cercano uno spazio unico e personalizzato da utilizzare per studio, compiti e videogames. Immancabili sedie ergonomiche e cuffie per le lunghe sessioni di studio…e di gaming con gli amici. Ma anche tablet, per prendere appunti digitalmente, senza dimenticare le console. Basti pensare che su Subito la keyword “PS5” è stata la 13esima parola più cercata nel 2024.

Gli adulti hanno compreso quanto sia importante che il proprio angolo lavoro a casa sia confortevole e completo. Un home office che sia davvero funzionale, dove produttività e comodità si incontrano. Monitor, lampade da tavolo, supporti per pc, cassettiere e sedie ergonomiche sono ottimi per ricreare un angolo di ufficio nel comfort della propria casa, risparmiando e beneficiando della comodità aggiuntiva di poter completare l’acquisto totalmente online.

Su Subito anche i senior possono trovare in modo semplice tutto il necessario per le proprie passioni domestiche. C’è chi si dedica all’angolo lettura, dotandosi di un e-reader retroilluminato e con caratteri regolabili per non affaticare gli occhi, chi opta per un tablet, comodo e versatile, per seguire book creator o anche guardare le amate serie tv in totale relax. In questo angolo, oltre alla scrivania, non può mancare una poltrona o un divano, al 10° posto tra le parole più cercate su Subito, per mettersi davvero comodi. Curiosità aggiuntiva: i libri sono al 3° posto tra gli oggetti più venduti usati online, e addirittura al 2° tra quelli più acquistati*. Che sia un romanzo, un saggio o una rivista vintage, ma anche un libro da leggere ai nipoti o addirittura un testo scolastico, su Subito è possibile scegliere la prossima lettura tra quasi 700.000 proposte live ogni giorno!

*fonte: Osservatorio Second Hand Economy 2024 – BVA Doxa x Subito

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia