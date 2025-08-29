Cieli di primavera, il viaggio nel mondo di Alda Merini

Il libro parla di una bambina, tra il racconto e un’atmosfera fiabesca. Quella bambina è Alda Merini.

Le autrice Ave Comin, docente e studiosa della poetessa milanese e Virna Chessari, scrittrice-docente esperta di letteratura per i ragazzi riescono a trasportare il lettore nella poesia del mondo di Alda. Da quando era piccola, il suo mondo composto di api e poesia, spesso fraintesa da un mondo troppo duramente realistico e che non lascia spazio a persone che vivono di una sottile e rara arte.

Tutto questo porta a incomprensioni e le autrici raccontano come la poetessa Merini abbia attraversato nel suo percorso di vita ostacoli, la miseria, la fame e cure mediche prima di essere riconosciuta come artista. Un’artista con “parole di miele” , una impollinatrice di vita e poesia.

Nel libro le parole sono intervallate da poetiche illustrazioni a cura di Mariateresa Oldrati

“Cieli di primavera. Viaggio nel mondo di Alda Merini” di Ave Comin e Virna Chessari

Navarra Editore

Collana: Navarra junior

Categoria: editoria per ragazzi

Pagine: 68

ISBN: 979-12-81655-15-7

Formato: 14×21, brossura

Uscita: OTTOBRE 2024

