Cieli di primavera, il viaggio nel mondo di Alda Merini
Il libro parla di una bambina, tra il racconto e un’atmosfera fiabesca. Quella bambina è Alda Merini.
Le autrice Ave Comin, docente e studiosa della poetessa milanese e Virna Chessari, scrittrice-docente esperta di letteratura per i ragazzi riescono a trasportare il lettore nella poesia del mondo di Alda. Da quando era piccola, il suo mondo composto di api e poesia, spesso fraintesa da un mondo troppo duramente realistico e che non lascia spazio a persone che vivono di una sottile e rara arte.
Tutto questo porta a incomprensioni e le autrici raccontano come la poetessa Merini abbia attraversato nel suo percorso di vita ostacoli, la miseria, la fame e cure mediche prima di essere riconosciuta come artista. Un’artista con “parole di miele” , una impollinatrice di vita e poesia.
Nel libro le parole sono intervallate da poetiche illustrazioni a cura di Mariateresa Oldrati
“Cieli di primavera. Viaggio nel mondo di Alda Merini” di Ave Comin e Virna Chessari
Navarra Editore
Collana: Navarra junior
Categoria: editoria per ragazzi
Pagine: 68
ISBN: 979-12-81655-15-7
Formato: 14×21, brossura
Uscita: OTTOBRE 2024
