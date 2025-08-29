19.8 C
CULTURA

Cieli di primavera, il viaggio nel mondo di Alda Merini

Davide Falco
Davide Falco
Cieli di primavera, il viaggio nel mondo di Alda Merini

Il libro parla di una bambina, tra il racconto e un’atmosfera fiabesca. Quella bambina è Alda Merini.

Le autrice Ave Comin, docente e studiosa della poetessa milanese e Virna Chessari, scrittrice-docente esperta di letteratura per i ragazzi riescono a trasportare il lettore nella poesia del mondo di Alda. Da quando era piccola, il suo mondo composto di api e poesia, spesso fraintesa da un mondo troppo duramente realistico e che non lascia spazio a persone che vivono di una sottile e rara arte.

Tutto questo porta a incomprensioni  e le autrici raccontano come la poetessa  Merini abbia attraversato nel suo percorso di vita ostacoli, la miseria, la fame e cure mediche prima di essere riconosciuta come artista. Un’artista con “parole di miele” , una impollinatrice di vita e poesia.

Nel libro le parole sono intervallate da poetiche illustrazioni a cura di Mariateresa Oldrati

“Cieli di primavera. Viaggio nel mondo di Alda Merini” di Ave Comin e Virna Chessari

Navarra Editore
Collana: Navarra junior
Categoria: editoria per ragazzi
Pagine: 68
ISBN: 979-12-81655-15-7
Formato: 14×21, brossura
Uscita: OTTOBRE 2024

Davide Falco
Davide Falco

