Romina Falconi: la cantautrice presenta l’album ‘Rottincuore’

ROMINA FALCONI torna live con la sua band dei “Disumani” (Niccolò Savinelli alle chitarre e tastiere, Nello Savinelli alla batteria, Fil Colombari al basso) per presentare “ROTTINCUORE”, il nuovo album uscito lo scorso maggio. Un viaggio pop-rock tra musica, psiche e ironia tagliente, con brani tratti anche dai precedenti album “Biondologia” e “Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio”.

Biglietti disponibili: https://www.ticketone.it/artist/romina-falconi/

Queste le date:

– 19 settembre – Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2 – inizio ore 21.00) – Roma



– 21 settembre – Magazzini Generali (Via Pietrasanta 16 – inizio ore 21.00) – Milano

Le date sono prodotte da Barley Arts e Freak&Chic.

“ROTTINCUORE” (Freak&Chic / ADA Music Italia / Warner Music), il nuovo concept album di ROMINA FALCONI, disponibile in fisico e in digitale, in cui la cantautrice dipinge una galleria di peccatori, anime imperfette che si raccontano senza filtri e senza assoluzioni. Un viaggio dentro l’ombra, senza morale né pietà, in cui ogni canzone scava nelle fragilità, nelle cadute, nei pensieri che nessuno osa dire ad alta voce. È disponibile al seguente link: https://ada.lnk.to/_rottincuore.

“ROTTINCUORE” è disponibile in fisico nelle versioni LP colorato autografato e CD Digipak (https://ada.lnk.to/rottincuore).

“Rottincuore” è il progetto artistico e multidisciplinare di Romina Falconi che unisce la musica, la scrittura, l’illustrazione, l’antropologia e la psicologia per esplorare la complessità della mente umana. Da sempre, la cantautrice lancia messaggi contro ogni forma di discriminazione, dando voce a personaggi complessi e fuori dagli schemi, come quelli descritti nel suo progetto artistico, che riflette la sua narrazione autentica e senza filtri. Ogni brano rappresenta un atteggiamento estremo ed è arricchito dal “Rottocalco”, l’esclusivo magazine da collezione.

ROMINA FALCONI, insieme a Freak&Chic, presentano “ROTTINCUORE – IL DISCOFILM” (trailer: https://youtu.be/OBFWX_wDx-M), il mediometraggio ispirato all’omonimo concept album, che mescola teatro, musica e poesia in una seduta di gruppo intensa, cruda e poetica, proiettato nei cinema italiani con l’artista presente in sala. Il discofilm non sarà presente in alcuna piattaforma online.

