Roger Waters: l’album al 1° posto nella classifica dei CD

“THIS IS NOT A DRILL – LIVE FROM PRAGUE THE MOVIE”, l’album live del membro fondatore e mente creativa dei leggendari Pink Floyd ROGER WATERS, entra direttamente al PRIMO POSTO della classifica TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia “CD, VINILI E MUSICASSETTE” (classifiche diffuse venerdì 8 agosto, da FIMI).

L’album è disponibile in versione box 4 LP, in DVD, in doppio CD, in Blu-Ray e in digitale: www.rogerwaters.lnk.to/TINAD_LiveFromPrague.

“This Is Not A Drill – Live From Prague The Movie” (Legacy Recordings / Sony Music) è un’opera che scuote, incanta e invita a riflettere e a resistere. Registrato durante lo show dal vivo alla O2 Arena in Repubblica Ceca il 25 maggio 2023, lo spettacolo – annunciato come il suo “primo vero tour d’addio” – è un atto di denuncia contro la distopia capitalistica in cui tutti noi lottiamo per sopravvivere ed è dedicato “ai nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo che sono impegnati nella battaglia esistenziale per l’anima dell’umanità”.

