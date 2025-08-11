Il Piccolo Coro dell’Antoniano: in Cina agli World Games

Il Piccolo Coro dell’Antoniano è stato invitato a prendere parte alla cerimonia di inaugurazione dei World Games – organizzati dal Comitato Internazionale Olimpico – che si è svolta giovedì 7 agosto, in Cina al Tianfu International Conference Centre di Chengdu.

La convocazione è arrivata direttamente dall’organizzazione dell’evento, il canale televisivo di Chengdu Media, e dalla prefettura dello Sichuan, grazie al grande successo e alla riconoscibilità che il Piccolo Coro ha raccolto in questi anni in Cina. L’avventura del Piccolo Coro in questo Paese è iniziata 10 anni fa, nel 2015, per un totale di 7 tour – tutti sold out – formati da 52 concerti organizzati per i numerosi fan cinesi che, con il loro enorme entusiasmo, hanno affollato il Children’s Art Theatre di Shanghai e lo Shanghai Culture Square, nel 2016 anche il Tian Qiao Performing Art Center di Pechino, e dal 2020 il Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino.

Al termine della sfilata degli atleti e dei giuramenti olimpici, 160 bambini hanno cantato l’inno dei World Games “Countless Wonders” (Wàn Qiān): insieme al coro di Chengdu, gli altri due cori cinesi Niu Niu Choir e il coro Hydrangea, e due delegazioni di cori internazionali a rappresentare la globalità dell’evento, il Piccolo Coro dell’Antoniano e il One Voice Children’s Choir.

I World Games sono un evento sportivo, organizzato dal Comitato Internazionale Olimpico, a cui partecipano oltre 110 nazioni, gareggiando in discipline che ancora non rientrano nei programmi Olimpici ufficiali.

