Richard Ashcroft: “Lovin’ You” title track del nuovo album
Per gran parte dell’estate Richard Ashcroft ha fatto emozionare le folle con cori su classici come “Bitter Sweet Symphony” e “The Drugs Don’t Work”, partecipando come special guest al tour degli Oasis negli stadi.
Tutto questo prepara al meglio il terreno per Richard Ashcroft, pronto a lasciare il segno con l’uscita del nuovo album Lovin’ You, in arrivo il 10 ottobre e distribuito da Virgin Music Group.
L’attesa cresce ancora di più grazie alla pubblicazione del brano che dà il titolo al disco, scelto come nuovo singolo.
La canzone riprende lo storico riff di chitarra di “Classical Gas”, il brano di Mason Williams vincitore di un Grammy nel 1968. Lo stesso Williams si è detto entusiasta dopo aver ascoltato la nuova “Lovin’ You”.
La title track rappresenta la capacità di Richard di evolvere costantemente il proprio sound senza mai perdere di vista la sua identità artistica.
L’uso dei loop, unito a beat incisivi di ispirazione hip-hop, rivela un’inedita inclinazione verso ciò che è non convenzionale.
Il brano porta la firma di Richard, con Mason Williams accreditato come co-autore per il riff di “Classical Gas”. La produzione è stata curata dallo stesso Ashcroft insieme a Emre Ramazanoglu.
Follow Richard Ashcroft
Official site | Spotify | Apple Music | Facebook | X | Instagram | YouTube
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia