BARANZATE

Operazione dei Carabinieri Bollate e Pol Locale di Baranzate

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Tenenza di Bollate, con il supporto della Polizia Locale di Baranzate, hanno eseguito un intervento presso un capannone sito in via Monte Spluga a Baranzate.

All’interno della struttura, utilizzata come laboratorio e dormitorio, sono state trovate circa trenta persone. Sono in corso verifiche finalizzate ad accertare la regolarità delle posizioni personali e lavorative dei presenti, nonché la conformità dell’immobile alle normative in materia di sicurezza, igiene, commercio e urbanistica.

L’attività si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio disposti al fine di prevenire e contrastare fenomeni di sfruttamento lavorativo, abusivismo e situazioni di degrado abitativo.

Le indagini e gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per le valutazioni di competenza.

L’amministrazione comunale ringrazia i Carabinieri e la Polizia Locale per l’intervento e per la costante attenzione alle problematiche del territorio

