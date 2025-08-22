28.9 C
Milano
venerdì, Agosto 22, 2025
HomeRHO
RHO

Dal 25 agosto al via i lavori nel parcheggio “ex Stie” accanto al cimitero capoluogo

Davide Falco
By Davide Falco
0
70
rho-lavori-parcheggio-ex-stie
rho-lavori-parcheggio-ex-stie

Proseguono a pieno ritmo i cantieri dei Parcheggi Spugna di Rho.

Dopo il completamento anticipato e la riapertura al pubblico dell’area di sosta di via Bersaglio, utilizzabile dal 4 agosto.

Nel mese di luglio sono stati completati alcuni interventi preliminari ed è stato istituito il senso unico in via Redipuglia da via Cairoli in direzione di corso Europa e, lungo la via stessa, sono stati ricavati stalli gratuiti per garantire la sosta.

I cantieri sono gestiti dal gruppo CAP nel progetto di Città Metropolitana finanziato con fondi PNRR.

Nel parcheggio sito nell’area cosiddetta ex Stie, alle spalle dei chioschi dei fioristi verso via Serra, i lavori inizieranno lunedì 25 agosto, con l’obiettivo di terminare entro il mese di ottobre.

Il mercato Coldiretti del sabato si sposta temporaneamente nell’area parcheggio lì accanto, accessibile da via Bersaglio.

In parallelo, con ultimazione entro metà settembre, è previsto anche un intervento in corrispondenza dell’accesso da corso Europa verso la zona fioristi per lavori sui sottoservizi.

Sarà revocato il divieto di svolta da corso Europa verso via Bersaglio, al semaforo, per permettere l’accesso alla via, essendo interdetto l’accesso dalla via antistante i fioristi, che sarà interessata dal cantiere.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Operazione dei Carabinieri Bollate e Pol Locale di Baranzate
Articolo successivo
Roberto Bolle è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy