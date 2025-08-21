Tommy Cash: “OK”, il nuovo singolo interamente in italiano

Eclettico, provocatorio, dissacrante: TOMMY CASH è tornato!

Dopo aver fatto parlare di sé e aver conquistato con la sua ironia il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit “ESPRESSO MACCHIATO”, che ha conquistato il podio dell’Eurovision Song Contest 2025, l’artista estone annuncia il nuovo brano “OK” (Epic / Sony Music), in uscita venerdì 22 agosto e da ora in pre-save.

Il brano, spoilerato sul palco del Red Valley Festival ad Olbia lo scorso 13 agosto, è interamente in italiano e conferma ancora una volta, sempre attraverso il suo sguardo ironico e dissacrante, l’amore e il legame che Tommy Cash ha instaurato con il Bel Paese. Costruito su un concept lirico originale, “OK” è una sorta di abbecedario dove ogni lettera dell’alfabeto diventa simbolo di moda e cultura.

Conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico.

