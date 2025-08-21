19.8 C
Milano
giovedì, Agosto 21, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Tommy Cash: “OK”, il nuovo singolo interamente in italiano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
61
Tommy Cash
Tommy Cash

Tommy Cash: “OK”, il nuovo singolo interamente in italiano

Eclettico, provocatorio, dissacrante: TOMMY CASH è tornato!

Dopo aver fatto parlare di sé e aver conquistato con la sua ironia il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit “ESPRESSO MACCHIATO”, che ha conquistato il podio dell’Eurovision Song Contest 2025, l’artista estone annuncia il nuovo brano “OK” (Epic / Sony Music), in uscita venerdì 22 agosto e da ora in pre-save.

Il brano, spoilerato sul palco del Red Valley Festival ad Olbia lo scorso 13 agosto, è interamente in italiano e conferma ancora una volta, sempre attraverso il suo sguardo ironico e dissacrante, l’amore e il legame che Tommy Cash ha instaurato con il Bel Paese. Costruito su un concept lirico originale, “OK” è una sorta di abbecedario dove ogni lettera dell’alfabeto diventa simbolo di moda e cultura.

Conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Trenord: ricerca di personale da inserire nel team Assistenza&Controllo
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy