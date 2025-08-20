23.4 C
Zona Bianca, il vertice Washington e il caso di Garlasco

GIUSEPPE BRINDISI_ZONA BIANCA
GIUSEPPE BRINDISI_ZONA BIANCA

Zona Bianca”, stasera in prima serata su Retequattro.

Giuseppe Brindisi tornerà ad occuparsi del vertice di Washington.

Dopo il bilaterale con Volodymyr Zelensky e il summit con i leader europei, Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin: il leader del Cremlino ha dato il via libera a un bilaterale con il presidente ucraino che si terrà entro agosto in una località ancora da definire. L’incontro sarà seguito da un trilaterale con il presidente americano. Passaggi che potrebbero aprire la strada ad una trattativa più ampia, pur persistendo le incertezze sulla tenuta degli equilibri internazionali.

Inoltre, il caso Garlasco con gli ultimi aggiornamenti

