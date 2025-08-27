Steve Hackett: TAM Teatro Arcimboldi, il 2 settembre

Il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna nel nostro paese a grande richiesta per un tour che aprirà al TAM Teatro Arcimboldi Milano, il 2 settembre.
Un live che porta in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico “The Lamb Lies Down On Broadway”, iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il concerto molti tra i brani di maggior successo.
Da sempre i fan hanno chiesto di poter ascoltare di nuovo dal vivo più tracce dall’album “The Lamb lies Down On Broadway”.
Quale modo migliore per celebrare mezzo secolo di questo straordinario album se non quello di includere una selezione di Lamb Highlights insieme ad alcuni dei migliori lavori solisti di Hackett e agli imperdibili Genesis Greats?
