Mandala Dance Company lancia la call NVED 2025 per coreografi/e over 30

Mandala Dance Company, realtà di produzione coreutica sostenuta dal MIC – Ministero della Cultura (Direzione Generale Spettacolo dal Vivo), apre ufficialmente per il quarto anno consecutivo una call pubblica rivolta a coreografi over 30 per l’individuazione di un/a nuovo/a artista da produrre e associare nel corso del 2025.

La selezione si inserisce all’interno del progetto NAUTILUX, con il format dedicato N.V.E.D._Nuovi Vettori Evolutivi Danza, a cura della direttrice artistica Paola Sorressa, in collaborazione con una rete di esperti del settore.

Un progetto concreto e continuativo di scouting, residenza creativa e sostegno alla nuova coreografia d’autore, che negli anni ha portato alla valorizzazione di giovani talenti come Angelo Egarese (2022), Gianluca Possidente ed Elena Copelli (2023), Lucas Monteiro Delfino (2024).

Anche per il 2025, verranno selezionati tre coreografi, invitati in residenza presso la sede della compagnia a Ladispoli (RM) dal 20 al 26 ottobre.

Durante la settimana avranno a disposizione una sala prove per lavorare con i danzatori del Dance Training Program Internazionale MATRIX PRO, con tutoraggi personalizzati e assistenza tecnica per la produzione di una creazione originale di massimo 20 minuti.

La restituzione pubblica delle opere avverrà il 26 ottobre presso lo Spazio Performativo AGORÀ, alla presenza di una commissione di esperti.

Al termine della presentazione, uno dei tre artisti sarà selezionato per essere prodotto ufficialmente da Mandala Dance Company, con regolare contratto a tempo determinato. Il progetto coreografico verrà ampliato e rielaborato con la compagnia stabile durante una successiva fase di prove (27–30 ottobre), con almeno tre repliche garantite.

Il debutto della creazione selezionata è previsto per il 1° novembre a Ladispoli, nell’ambito del Festival Corrispondenze. Seguiranno due repliche: la prima il 4 dicembre a Roma, presso lo Spazio Rossellini all’interno della serata Emergenze Coreografiche curata da ATCL, e la seconda l’8 dicembre a Cerveteri, presso la Sala Ruspoli, per la Rassegna Cerveteri in Danza.

Il tema-guida per il triennio 2025–2027 sarà CONNECTIONS, in linea con i principi dell’Agenda 2030 (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership). Le parole chiave che dovranno ispirare le proposte sono: Risonanza – Risveglio – Trasmutazione. Saranno valorizzate le proposte multidisciplinari e multimediali, attente all’ecosostenibilità, anche nelle scelte produttive e nei costumi.

Per candidarsi, entro e non oltre il 31 agosto 2025, inviare via email a nved@mandaladancecompany.com i seguenti materiali:

Breve CV artistico Lettera motivazionale Link video di un proprio lavoro coreografico (riprese a telecamera fissa della versione integrale)

Gli esiti della selezione saranno comunicati il 19 settembre 2025 via email e pubblicati sui canali social ufficiali della compagnia.

Maggiori informazioni sul sito: https://www.mandaladancecompany.com/

