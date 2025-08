Festival dello spettacolo: nuovi grandi nomi si aggiungono

Prosegue il conto alla rovescia per Il Festival dello Spettacolo, il primo grande evento in Italia ed Europa interamente dedicato alle molteplici anime dell’intrattenimento, in programma il 24, 25 e 26 ottobre 2025 presso Superstudio Più, in via Tortona a Milano.

Nato da un’idea di TV Sorrisi e Canzoni, il Festival offrirà tre giornate di esperienze immersive, con anteprime cinematografiche e televisive, concerti, talk, masterclass, showcase, workshop, meet&greet e momenti esclusivi a contatto con i protagonisti dello spettacolo. Un’iniziativa senza precedenti, con un palinsesto continuativo dalle 10 del mattino a tarda sera (tutti gli aggiornamenti su www.ilfestivaldellospettacolo.it).

Dopo l’annuncio delle prime grandi presenze – tra cui Carlo Conti, Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Antonella Clerici, Orietta Berti, Aldo Giovanni e Giacomo, Stefano Accorsi, Roberto Bolle, Benedetta Rossi, Salvatore Esposito, Simona Ventura, Francesca Chillemi, solo per citarne alcuni – il Festival si arricchisce oggi di nuovi nomi che andranno ad ampliare ulteriormente il già ricchissimo cartellone.

Tra i nuovi ospiti che confermano la loro partecipazione al Festival, spiccano volti amati della tv come Giorgio Panariello, Nunzia De Girolamo, Barbara Foria e Roberto Giacobbo, e della produzione cinematografica come Carlo Degli Esposti. Al Festival dello Spettacolo arrivano anche altri volti Food Network come Renato Ardovino, Damiano Carrara, Tommaso Foglia, Davide Nanni, Luca Pappagallo e Luca Terni. Per lo sport, Alessandro Mamoli, Davide Pessina e Matteo Soragna, Eleonora Cottarelli e Giorgia Rossi. Per gli appassionati di lettura, non mancheranno gli incontri con autori come Gianumberto Accinelli, Sandrone Dazieri, Maurizio De Giovanni, Lorenzo Luporini e Hazel Riley, una delle più giovani e apprezzate autrici del genere romance. Grande attesa anche per alcune presenze molto seguite dal pubblico social e lifestyle, come Paolo Camilli e Simon & The Stars, amatissimo per i suoi oroscopi e racconti astrologici. Per i più piccoli, poi, arriva il colorato universo de Il mondo di Marmò, il nuovo format targato Warner Music Italy, pensato per educare e intrattenere i bambini attraverso la musica, con un messaggio positivo sull’amicizia e sull’importanza di inseguire i propri sogni. Al Festival, Marmò e Giulia porteranno sul palco storie e canzoni tutte da vivere insieme al pubblico più giovane.

Il Festival dello Spettacolo è pensato per interessare e coinvolgere tutti: famiglie, bambini, Gen Z, appassionati di musica, tv, cinema, sport e professionisti del settore. Artisti, attori, creator, chef, sportivi e personaggi amati dal pubblico, si uniranno per contribuire a rendere ancora più speciale un evento che si preannuncia tra i più attesi dell’autunno. Settimana dopo settimana saranno annunciati nuovi artisti e ospiti che interverranno al Festival.

BIGLIETTI

Sarà possibile accedere al Festival dello Spettacolo, acquistando i biglietti sul sito di Ticketmaster, leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e partner unico di ticketing ufficiale dell’evento.

L’ingresso sarà a pagamento, con entrata libera per i bambini fino a 3 anni, e con biglietto ridotto fino a 8 anni. Sono già disponibili i biglietti Daily per l’ingresso giornaliero, mentre i ticket Night per i concerti serali saranno acquistabili prossimamente. Inoltre, in occasione del lancio del Festival, è già possibile acquistare i biglietti con un’offerta Early Bird: un abbonamento “3 giorni” a un prezzo scontato per non perdere alcun appuntamento in programma durante i tre giorni di Festival, dalle 10 alle 19 – concerti serali saranno acquistabili separatamente (offerta valida fino al 31 agosto 2025).

Piemme, concessionaria esclusiva di TV Sorrisi e Canzoni, è anche concessionaria unica del Festival dello Spettacolo, con un ruolo strategico nello sviluppo e nella valorizzazione dei progetti di comunicazione connessi all’evento.

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Ticketmaster – che sarà la piattaforma ticketing ufficiale del Festival -, saranno partner di questo grande progetto che coinvolgerà tutti i principali broadcaster del mondo della TV, del cinema, delle piattaforme streaming e della musica.

Non mancherà la partecipazione di Radio 105, radio ufficiale del Festival.

