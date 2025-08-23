Gli ultimi appuntamenti del “Kaulonia Tarantella Festival”

La 27a edizione del KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL, il più importante e longevo evento dedicato alla musica popolare calabrese, si conclude con due imperdibili appuntamenti!

Questa 23 agosto sarà la volta di Carlo Faiello, raffinato musicista e compositore della tradizione napoletana, seguito dalla straordinaria presenza di Lina Sastri, artista poliedrica che coniuga canto, recitazione e poesia in una performance intensa e indimenticabile.

A chiudere la serata il gruppo Son’abballu, composto da giovani ragazzi (dai 17 ai 25 anni) con l’obiettivo di divertirsi e far conoscere le tradizioni della Calabria e di tramandarle anche alle generazioni più giovani.

Il gran finale del 24 agosto si preannuncia come un abbraccio collettivo alla musica popolare: Mimmo Cavallaro e Morgan uniranno le loro voci e il loro carisma per un concerto unico e irripetibile.

Sul palco anche Nour Eddine Fatty, musicista marocchino capace di intrecciare melodie del Maghreb e ritmi mediterranei; Pietro Cirillo, cantautore, musicista e ricercatore di tradizioni popolari; e Marcello Cirillo, cantautore e noto volto televisivo che con la sua musica torna a esibirsi nella sua città natale aggiungendo intensità emotiva alla chiusura del Festival.

Quest’anno il filo conduttore è la pace, un tema che attraverserà concerti, incontri e attività trasformando il borgo reggino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Oggi più che mai, infatti, il festival si propone come un ponte musicale e culturale tra popoli e generazioni, un invito a ritrovarsi e a celebrare insieme, sotto il segno della musica, il valore universale dell’armonia.

