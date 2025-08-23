Online l’anteprima del brano “Luck and Strange” di David Gilmour, assaggio dell’atteso film concerto

Dal 17 al 24 settembre arriverà al cinema come evento speciale per Nexo Studios il concerto di DAVID GILMOUR “LIVE AL CIRCO MASSIMO. ROMA”, seguito il 17 ottobre dalla pubblicazione dell’album live “THE LUCK AND STRANGE CONCERTS” che cattura la magia del Luck and Strange Tour 2024.

Da giovedì 21 agosto, è online l’anteprima di un brano del film, la title track dell’album “Luck and Strange”: https://www.youtube.com/watch?v=i3nTuD7GHaA Il brano è disponibile in streaming e download: https://davidgilmour.bio.to/Listen_LuckAndStrange

Online anche il trailer del film (www.youtube.com/watch?v=zVgbRdFaen4) e una clip dell’anteprima (https://youtu.be/-biy6RJwiK4).

I biglietti per le proiezioni sono in vendita www.nexostudios.it/movie/david-gilmour-live-roma/.

I dettagli completi delle proiezioni nei formati standard e IMAX saranno disponibili su davidgilmour.film e su nexostudios.it.

Il pre-order del disco live è disponibile al seguente link

https://bio.to/DavidGilmourLive

Le sorprese non finiscono qui!

È attivo, infatti, un concorso che permette di vincere la partecipazione alla premiere del film.

Gli utenti che preordineranno il 2CD o il 4LP esclusivamente dal Sony Music Store potranno scegliere di partecipare ad un concorso per vincere due biglietti per la premiere del film a Londra il 10 settembre, con David Gilmour presente in sala (il premio include anche una notte in hotel e i voli a/r per Londra).

Qui il link per partecipare: https://store.sonymusic.it/collections/the-luck-and-strange-concerts.

L’audio dell’album “The Luck And Strange Concerts” e del film-concerto è stato coprodotto da David Gilmour e Charlie Andrew, già coproduttore dell’ultimo disco di inediti “Luck and Strange”.

Tutte le 23 date del tour che ha accompagnato l’album “Luck And Strange” sono andate esaurite riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica e, con nessun nuovo concerto in programma, queste uscite rappresentano l’unico modo per rivedere il maestro sul palco.

