Chiusura della galleria Vigliana lungo la S.P. ex SS415 “Paullese”

Si comunica la chiusura temporanea al transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia nel tratto in galleria della S.P. ex S.S. 415 “Paullese” compreso tra il km 6+700 e il km 8+000 circa, dal 28/08/2025 al 29/08/2025 tra le ore 8:00 e le 16:00.

Nel dettaglio il giorno 28 agosto verrà chiuso il tratto in direzione Crema e il giorno 29 agosto verrà chiuso il tratto in direzione Milano, il traffico sarà deviato in sito, nella parte di viabilità superficiale soprastante la galleria.

Queste chiusure sono necessarie per effettuare delle ispezioni periodiche, funzionali anche alla effettuazione di una due-diligence sulla galleria, alla luce delle nuove normative, per poterne garantire la corretta efficienza e identificare le eventuali necessità manutentive e gestionali.

In tal senso, anche in conformità con le nuove normative, sarà a breve emanata una nuova ordinanza tesa a imporre la corretta distanza minima di sicurezza per la percorrenza della galleria e l’interdizione del traffico di veicoli che trasportano merci pericolose, soggetti a normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose).

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia