“Bollate Sicura – Polizia stradale e sicurezza urbana”

Torna anche per l’estate 2025 il progetto “Bollate Sicura – Polizia stradale e sicurezza urbana”, promosso dalla Polizia Locale per rafforzare la presenza sul territorio nelle ore serali del periodo estivo, quando la città è più vissuta e frequentata.

A partire dall’1 agosto, un giorno a settimana, dalle ore 18.00 all’1.00, sarà attivo un presidio straordinario con pattuglie impegnate in attività mirate a garantire maggiore sicurezza e vivibilità urbana.

Gli interventi riguarderanno sia la sicurezza stradale, con controlli per prevenire comportamenti di guida pericolosi e verificare le condizioni psico-fisiche dei conducenti, sia la sicurezza urbana, con azioni di prevenzione rispetto a episodi di microcriminalità, disturbo della quiete pubblica e degrado nei parchi e negli spazi condivisi.

“Anche quest’anno si dà vita al progetto Bollate Sicura da parte della Polizia Locale – commenta l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli. Si tratta di un ulteriore sforzo per fare in modo che l’estate possa trascorrere con la serenità e la tranquillità necessarie, grazie all’impegno di tutti gli uomini e le donne in servizio a Bollate. Ci auguriamo anche la collaborazione attiva di tutti i cittadini, perché una comunità più attenta e partecipe contribuisce in modo determinante a migliorare la sicurezza di tutti”.

Con l’occasione, l’Amministrazione augura a tutte e tutti un meritato periodo di riposo e di sano divertimento.

www.comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia