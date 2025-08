Anna: “Désolée”, il tormentone dell’estate 2025

Anna è ancora una volta la regina indiscussa dell’estate italiana con il suo singolo “Désolée”, che per la 6° settimana (non consecutiva) occupa la prima posizione della classifica settimanale dei singoli (FIMI/GFK).

Il singolo, prodotto da MILES, è anche attualmente fra le canzoni più trasmesse dalle radio in Italia (EarOne).

Nessuna come lei: record in classifica che si susseguono, un tour estivo in pieno svolgimento e uno quest’autunno (il primo nei palasport!) che ha già fatto registrare il tutto-esaurito ovunque (è notizia di qualche giorno fa anche il sold-out della data al Palapartenope di Napoli).

Anna scrive tutti i testi delle sue canzoni, possiede un’energia contagiosa a cui è impossibile resistere e soprattutto è in grado di restare vicina al proprio pubblico, annullando barriere e distanze.

Dopo il VB Summer Tour, quest’autunno ANNA si esibirà nel suo primo tour nei Palasport, già praticamente sold-out, che partirà il 16 novembre da Mantova (PalaUnical) e farà tappa a Milano (Unipol Forum) con tre concerti il 22, il 23 e il 24 novembre, a Bologna (Unipol Arena) il 26 novembre, a Firenze (Mandela Forum) il 28 novembre, a Napoli (Palapartenope) il 30 novembre, a Roma (Palazzo dello Sport) il 2 dicembre, a Padova (Kioene Arena) il 4 dicembre, per poi concludersi a Torino (Inalpi Arena) il 6 dicembre.

VB SUMMER TOUR 2025 (prossime date)

Lunedì 4 Agosto 2025 – Diamante (CS), Tirreno Festival

Martedì 5 Agosto 2025 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

Giovedì 7 Agosto 2025 – Catania, Wave Summer Music

Sabato 9 Agosto 2025 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 11 Agosto 2025 – Gallipoli (LE), Raffo Parco Gondar

Mercoledì 13 Agosto 2025 – Ostuni (BR), Iod Fest

Venerdì 15 Agosto 2025 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Venerdì 22 Agosto 2025 – Romano D’Ezzelino (VI), Ama Music Festival

Domenica 24 Agosto 2025 – Campobasso, Campobasso Summer Festival

https://www.universalmusic.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia