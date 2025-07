Vacanze in arrivo, ecco come prepararsi per i viaggi esteri: Sharesub

È tempo di vacanze, di partenze per luoghi spesso lontani, in cui si parlano lingue diverse.

Poco tempo a disposizione e voglia di imparare: con SHARESUB è possibile condividere gli abbonamenti alle piattaforme Duolingo, Grammarly e Doodle Learnings Grazie all’azienda fintech francese condividere gli abbonamenti è legale, economico ed è possibile risparmiare oltre 400 euro l’anno.

La scuola è finita, a lavoro iniziano le ferie ed è tempo di vacanze e di fare i conti con il proprio budget. In un contesto in cui la tendenza agli aumenti e ai rincari è dilagante, c’è

chi cerca la giusta soluzione per risparmiare e non cadere in trappole.

Per chi decide di andare all’estero e ha poco tempo e pochi soldi da investire per provare a imparare la lingua straniera, c’è il giusto alleato che offre la possibilità di risparmiare, sia denaro sia tempo. Si tratta di Sharesub: la piattaforma fintech francese, leader nel co- abbonamento e disponibile in 33 paesi, dove è possibile condividere – in maniera legale e semplice – i propri abbonamenti alle piattaforme streaming e non solo. Infatti, proprio su Sharesub si possono trovare, o caricare, anche offerte per gli abbonamenti a strumenti educativi quali, ad esempio, Duolingo, Grammarly e Doodle Learnings.

Un aiuto per gli utenti che, in questo modo, potranno peparsi al meglio alle proprie vacanze, e al mondo del lavoro che richiede sempre più la conoscenza delle lingue straniere, e gestire i propri investimenti. Soprattutto in Italia dove, stando a una ricerca condotta lo scorso anno, 1 italiano su 2 non parla alcuna lingua straniera, nonostante spesso lavori nel settore del turismo e della ristorazione dove gli ospiti stranieri sono all’ordine del giorno.

Un’inversione di rotta lo sta dando, oggi, le generazioni più giovani – tra i 16 e i 34 anni – che mostrano un interesse maggiore per l’apprendimento. Magari sono gli stessi che sperimentano maggiormente le nuove frontiere per imparare e conoscere e che sono alla continua ricerca di strumenti che offrano loro la possibilità di risparmiare e condividere, proprio come fa Sharesub.

Come funziona la piattaforma francese?

Condividere il proprio abbonamento, o partecipare a un’offerta di condivisione abbonamento, è semplice e bastano pochi click direttamente accedendo tramite la homepage. Come primo step è necessario creare un account gratuito; successivamente è possibile scegliere se partecipare a un’offerta per accedere agli abbonamenti condivisi oppure creare un’offerta per condividere il proprio abbonamento con alti utenti.

Per chi decide di entrare a far parte di un abbonamento, può consultare e sfogliare le offerte disponibili, selezionare quella di interesse e poi apparirà la finestra per proseguire con il pagamento. Una volta approvata la richiesta, l’utente riceverà l’accesso all’abbonamento.

Chi, invece, vuole condividere il proprio abbonamento può pubblicare la propria offerta, impostare il prezzo e Sharesub si occuperà dei pagamenti e della gestione. Ciascun utente, attraverso la propria dashboard, può tenere traccia dei propri abbonamenti, pagamenti e dei messaggi.

Grazie alla gestione automatizzata e sicura del ciclo di vita degli abbonamenti e dei pagamenti, Sharesub permette quindi ai suoi utenti di semplificare l’esperienza grazie a una condivisione dei costi.

Cosa offre Sharesub?

Oltre agli strumenti educativi e pratici, tra i quali figurano anche Dropbox e Microsoft, su Sharesub è possibile condividere i costi per le piattaforme di streaming video (Netflix, Disney+, Amazon, DAZN); servizi musicali (Spotify, Youtube, Deezer) e abbonamenti alla

stampa (Readly).

Grazie al modello creato dalla piattaforma francese, in Italia gli utenti possono risparmiare mediamente 485€ all’anno, senza dover ricorrere alla pirateria. Una bella cifra, e un bel risparmio, che corrisponde alla spesa per 18 pasti al ristorante (all’incirca quasi 27 euro a pasto), 2 carrelli pieni (più di 240 euro a spesa), 11 biglietti per concerti (44 euro ad esibizione live) e ben 51 film al cinema (9,50 euro a ingresso).

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia