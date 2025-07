Serena Brancale, tutto esaurito al Blue Note di New York

Grande successo per Serena Brancale, che ieri sera ha portato la sua musica sul palco di uno dei templi mondiali del jazz: il Blue Note di New York. Due set sold out, che segna un traguardo importantissimo per l’artista e suggellano un anno straordinario, costellato di successi, collaborazioni prestigiose e riconoscimenti, in Italia e all’estero.

I concerti di New York sono stati un concentrato travolgente di emozioni, in cui si sono fusi jazz, soul, pop, sonorità mediterranee, groove ed elettronica, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Serena ha incantato il pubblico americano con la sua voce potente, capace di passare con naturalezza da momenti intimi a momenti di pura potenza espressiva.

Lo show ha rappresentato il gran finale della tournée internazionale nei Blue Note (tutti sold out), dopo le esibizioni a Tokyo, Shanghai e Seul, e ha confermato ancora una volta il talento e la statura artistica di Serena Brancale: un’artista capace di parlare a pubblici diversi, mescolando con eleganza radici e modernità, tradizione e sperimentazione. Le sue esibizioni hanno rappresentato non solo un importante riconoscimento nazionale e internazionale, ma anche la conferma del suo carisma scenico e della forza comunicativa della sua musica.

Mentre il suo nuovo singolo “Serenata” in collaborazione con Alessandra Amoroso continua a farsi spazio tra le release più apprezzate dell’estate, il suo “Anema e Core Tour” prosegue nei festival di tutta Italia, in attesa del gran finale previsto per sabato 25 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano: un debutto importante in uno dei palchi più prestigiosi del nostro Paese.

Di seguito il calendario in costante aggiornamento degli appuntamenti di Anema e Core Tour, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli artisti in collaborazione con Color Sound:

Sabato 24 maggio | Napoli – Palapartenope

Sabato 07 giugno | Roma – Auditorium Parco della Musica – Cavea

Sabato 14 giugno | Avellino – Piazza Castello – ingresso gratuito

Mercoledì 02 luglio | Enna – Piazza Europa – ingresso gratuito

Domenica 13 luglio | Mola di Bari (BA) – Castello Angioino

Lunedì 14 luglio | L’Aquila – Festival i Cantieri dell’Immaginario

Venerdì 18 luglio | Capri (NA) – La Certosa

Domenica 20 luglio | Montenero di Bisaccia (CB) – Piazza della Libertà

Sabato 26 luglio | Ascea (SA) – Parco Archeologico di Velia

Domenica 27 luglio | Torrenova (ME) – Lungomare di Torrenova – ingresso gratuito

Giovedì 31 luglio | Ancona – Arena sul Mare – Porto Antico

Sabato 02 agosto | San Giorgio Ionico (TA) – Fiorino Future Festival

Domenica 03 agosto | Palermo – Teatro di Verdura

Mercoledì 06 agosto | Catanzaro Lido – Area Porto – ingresso gratuito

Venerdì 08 agosto | Augusta (SR) – Piazza Castello – ingresso gratuito

Martedì 12 agosto | Ischia (NA) – Negombo Festival

Martedì 19 agosto 2025 | Maiori (SA) – Anfiteatro Porto Turistico

Mercoledì 20 agosto | Ariano Irpino (AV) – Piazza Plebiscito

Domenica 24 agosto | Castiglione del Lago (PG) – Moon in June c/o Rocca del Leone

Martedì 26 agosto | Montesilvano (PE) – Arena dei Fiori

Domenica 7 settembre | Azzano Decimo (PN) – Fiera della Musica – DATA RIPROGRAMMATA

Martedì 16 settembre | Reggio Calabria – Reggio Live Fest

Mercoledì 24 settembre | San Vito Lo Capo (TP) – Cous Cous Festival – ingresso gratuito

25 ottobre 2025 – Milano @Teatro degli Arcimboldi

date internazionali, in collaborazione con New Age Production:

9 maggio – SHANGHAI @ Blue Note – SOLD OUT

10 maggio – PECHINO @ Blue Note – SOLD OUT

11 maggio – PECHINO @ Blue Note – SOLD OUT

12 maggio – SEOUL @ Blue Note – SOLD OUT

7 luglio – NEW YORK @ Blue Note – SOLD OUT

