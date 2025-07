Tovaglieri: taglio Pac colpo di grazia ad agricoltura UE

“Assistiamo sconcertati all’ennesimo atto di miope autolesionismo dell’ UE , che taglia i fondi a sostegno dell’agricoltura e dello sviluppo rurale mentre tutti i nostri competitor mondiali fanno esattamente l’opposto per proteggere le proprie filiere e la propria autonomia strategica in un mercato globale sempre più agguerrito.

Il taglio di 86 miliardi alla PAC post 2027 e la proposta della Commissione di far conferire la Politica agricola comune in un fondo unico con il Fondo Sociale e i Fondi di coesione, sono una grave minaccia al futuro agricolo del continente, che rischia di portare al tracollo la nostra agricoltura e il nostro Made in Italy, che già oggi faticano a reggere la competizione con i prodotti di bassa qualità provenienti dal resto del mondo, dove si produce senza rispettare le stringenti regole dell’UE.

Non possiamo barattare la sopravvivenza dell’agricoltura europea e la sicurezza alimentare dei cittadini con una maggiore disponibilità di fondi per il riarmo e per le costosissime politiche green di Von der Leyen. Come componente della commissione AGRI del Parlamento europeo, mi batterò con forza per scongiurare questo folle scenario”.

Lo dichiara l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione AGRI dell’Eurocamera.​

