Mida, domani esce “Bad Boys don’t cry” feat. VillaBanks

È disponibile a partire da domani “Bad boys don’t cry” (in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe), il nuovo singolo di Mida. Il brano, disponibile in presave, include la collaborazione con il rapper VillaBanks.

Il brano si apre con una chitarra che richiama le sonorità del flamenco, per poi entrare in una strofa molto ritmata con dei synth decisi e incalzanti. Un pezzo energico e coinvolgente, in cui Mida racconta di una relazione turbolenta, fatta di litigi e di gelosia, e rievoca al tempo stesso un contesto notturno fatto di danze e di lacrime.

A fare da sfondo alla narrazione è infatti una discoteca gremita di persone, dove si consuma una discussione che porta poi l’altra persona a piangere. Due punti di vista differenti, due modi di vedere che si scontrano e lasciano trasparire l’inevitabile fine di un rapporto in cui – nonostante apparentemente Mida sembri il “cattivo ragazzo che non piange mai” – entrambi hanno le proprie colpe. Tra le parole di Mida si inseriscono le incisive barre di VillaBanks, che danno ancora più personalità al pezzo ne enfatizzano il significato.

“Bad boys don’t cry” giunge a poche settimane dalla pubblicazione di “Popolare”, brano di Michele Bravi impreziosito dal feat. con Mida, già diventata una hit che ad oggi conta 3,6 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Con questo nuovo singolo Mida conferma di essere uno degli artisti di punta della scena pop attuale e di avere un’identità musicale forte e riconoscibile. In poco tempo l’artista si è aggiudicato importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescente popolarità. “ROSSOFUOCO”, in particolare, ha ottenuto la certificazione di Doppio Disco di Platino ed è entrato nella Top10 di tutte le principali piattaforme streaming restandoci per 250 giorni consecutivi.

Mida è un cantautore classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, a16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 riparte da indipendente con “Ratatah Freestyle #3” e con i brani “Davvero”, il suo primo singolo ufficiale, “MMM” e “Dinero”.

Il rapper partecipa, inoltre, al format culto di “Real Talk”, dimostrando una grande capacità come performer, e collabora all’album “Napoli 51” di Nicola Siciliano nel brano “Slide (Passo Dopo Passo)”. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo “Ricordarmi di scordarti”, certificato Disco di Platino. Nel 2022 esce invece “Stupido Sentimento”, seguito dalla collaborazione con Olly nel brano “Fidati di me”.

A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Ti sta bene”, seguito da “Malditè”, brano in gara alla finale di Sanremo Giovani. Il 2023 si apre con la pubblicazione di “Casa”, “Fuori posto” e “ORO”, che precedono l’ingresso di Mida nella scuola di “Amici”. Durante la permanenza nel programma l’artista pubblica i brani “ROSSOFUOCO”, diventata una vera e propria hit che attualmente è Doppio Disco di Platino, “MI ODIERAI”, “FIGHT CLUB” e “QUE PASA”. A maggio esce l’ep “IL SOLE DENTRO”, cui fanno seguito la collaborazione con AVA e VillaBanks nel brano “BACIO DI GIUDA”, certificato Disco di Platino, e la pubblicazione di “Morire x te”, a novembre.

Mida pubblica poi, a dicembre 2024, “Rojofuego”, rivisitazione in spagnolo della hit “ROSSOFUOCO”. Il pezzo è stato registrato negli studi Spotify di Stoccolma per il format “Spotify Singles”, il programma della piattaforma che ripropone in esclusiva rivisitazioni di brani già esistenti, in seguito al prestigioso riconoscimento dello “Spotify Singles Award”, che Mida ha vinto durante la scorsa edizione di “Amici”. Il nuovo anno si apre invece con l’uscita del brano “L’ANTIDOTO”. Segue la collaborazione con Michele Bravi in “Popolare”, diventata subito una hit.

