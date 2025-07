Tovaglieri: Lega unica forza cdx contro VDL, futuro UE a rischio

Europa condannata ad altri quattro anni di politiche sbagliate e dannose, destinate a ipotecare ulteriormente benessere e sviluppo per i prossimi decenni.

La Lega, che ha sempre denunciato con chiarezza i disastri e le opacità della gestione Von Der Leyen, e che aveva già votato contro la rielezione della Presidente, è stata ancora oggi l’unica forza del centro-destra a opporsi con coerenza e responsabilità allo scandaloso salvataggio andato in scena questa mattina in Aula.

Nonostante la Presidente della Commissione sia riuscita a rimanere in sella, il giudizio politico sul suo operato è già stato scritto e la sua immagine appare sempre più appannata e indebolita a causa delle scelte miopi e autolesioniste che in questi anni hanno messo in ginocchio imprese e famiglie e screditato l’autorevolezza dell’UE: dall’assurdo stop ai motori endotermici al flop delle auto elettriche, dal folle piano di riarmo alla condotta opaca e fallimentare sui vaccini Pfizer.

La nostra battaglia continua per un cambio di rotta a Bruxelles, che possa salvaguardare il futuro economico e sociale del continente e garantirgli un ruolo coerente con la sua storia e il suo peso geopolitico”.

Così l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione Industria del Parlamento europeo, ha commentato l’esito del voto sulla sfiducia alla Presidente della Commissione UE.​

