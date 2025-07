Sport, online bando “Fuori campo”, progetto legacy olimpiaca

È stato pubblicato sul sito del Comune di Milano l’avviso per selezionare i soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alla progettazione e realizzazione delle attività del progetto ‘Fuori Campo’, dedicato alla promozione dello sport all’aperto e al riconoscimento dell’attività fisica come strumento educativo, inclusivo e di rigenerazione urbana.

Il progetto ha una dotazione di 245mila euro grazie al contributo di un gruppo di cinque fondazioni: Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Fiera Milano, Fondazione EOS Edison Orizzonte Sociale, Fondazione Mazzola e Fondazione Milan. Ulteriori risorse potranno essere attivate nel corso del progetto grazie al coinvolgimento di nuovi donatori.

‘Fuori Campo’ punta a sviluppare un modello innovativo di animazione sportiva negli spazi pubblici, con interventi previsti in almeno quattro Municipi della città. Al centro dell’iniziativa ci saranno la costruzione di un palinsesto di attività sportive inclusive e accessibili, la progettazione partecipata di attrezzature mobili per l’animazione e la realizzazione di piccoli interventi di riqualificazione e cura degli spazi urbani. Un percorso condiviso che coinvolga in maniera diretta ragazze e ragazzi in condizioni di marginalità sociale, economica e culturale, spesso esclusi dalle tradizionali offerte sportive.

Il progetto, che avrà una durata di 15 mesi e vedrà il forte coinvolgimento dei Municipi, è uno dei tasselli della legacy olimpica che i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 lasceranno alla città: una cultura dello sport che sia diffusa, duratura e, soprattutto, accessibile.

“Con ‘Fuori Campo’ trasformiamo lo spazio pubblico in un luogo vivo, aperto e inclusivo – sottolinea l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Martina Riva – portando lo sport fuori dai suoi luoghi tradizionali e rendendolo un motore di partecipazione, benessere e coesione nei quartieri della città. Insieme, attraverso il coinvolgimento attivo delle persone, costruiamo una Milano più accessibile, dinamica e solidale, pronta a lasciare una legacy olimpica duratura alla propria comunità. Un sentito grazie alle fondazioni che oggi sostengono questo progetto e che ci accompagnano in questo percorso”.

L’obiettivo è dunque quello di valorizzare e mettere a sistema le numerose esperienze già presenti sul territorio, rafforzando le reti educative locali e promuovendo lo sport come strumento di coesione sociale.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 19 settembre.

Altri articoli di sport su Dietro la Notizia