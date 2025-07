Rho pensa al Peba, eliminazione Barriere Architettoniche

Alcune settimane fa, su proposta del Sindaco Andrea Orlandi, la giunta amministrativa ha approvato la procedura di adozione del PEBA, Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche, strumento previsto dalla legge nazionale per monitorare, pianificare e progettare interventi per il raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutta la cittadinanza.

La redazione del PEBA coinvolge pianificazione del territorio, lavori pubblici e gestione del patrimonio comunale. La legge n. 41/1986 ha introdotto l’obbligo per le Amministrazioni considerando eventuali edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni che prevedono l’eliminazione di barriere che impediscano l’accesso a persone con disabilità o fatica a deambulare. I piani sono volti ad esempio a individuare e realizzare percorsi accessibili, a installare semafori acustici per non vedenti, a rimuovere segnaletica che possa ostacolare la circolazione delle persone con disabilità.

Regione Lombardia ha approvato nel 2021 le “linee guida per la redazione dei piani per l’accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale” affinché le persone con disabilità e le persone con esigenze specifiche come anziani e bambini, possano accedere, muoversi, fruire e godere dei servizi e dello spazio pubblico della città, esercitando i propri diritti e partecipare pienamente alla vita sociale.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha condiviso gli intenti e proposto l’avvio di un percorso efficace e condiviso che possa promuovere la partecipazione e la sensibilizzazione diffusa verso atteggiamenti e azioni inclusive.

Il 10 luglio 2025, è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale l’avviso per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte di chiunque vi abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi. I 30 giorni per presentare le idee scadranno il prossimo 10 agosto 2025. Un secondo step riguarderà la formazione degli organismi previsti per monitorare il quadro cittadino rispetto a queste tematiche.

L’iter di elaborazione del PEBA sarà curato dall’Area 5 Pianificazione Territoriale Servizio Mobilità del Comune di Rho, che potrà avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica del centro studi P.I.M. di Milano, di cui il Comune di Rho è socio, in quanto realtà che ha accumulato un ampio patrimonio di conoscenze sul territorio metropolitano milanese (trasformazioni fisiche, quadri ambientali, piani viabilistici, studi di mobilità).

L’Amministrazione Comunale istituirà due strumenti di riferimento previsti dalle linee guida fondamentali per la consultazione della cittadinanza e dei portatori d’interesse nonché per l’avvio, lo sviluppo e il monitoraggio del Piano in chiave accessibile e inclusiva: un Ambito di consultazione permanente sull’Accessibilità cittadina, ovvero uno strumento permanente di condivisione e partecipazione con la cittadinanza sul tema dell’accessibilità e della piena usabilità/fruibilità di ambienti e servizi cittadini, un luogo di ascolto, proposta, partecipazione e condivisione di tutti gli attori e dei portatori di interesse; un Ambito di coordinamento e riferimento tecnico Accessibilità per favorire l’iter per l’elaborazione del Piano e per la sensibilizzazione e l’implementazione in tutti gli assessorati, di azioni, progetti e politiche inclusivi.

Così dichiara il Sindaco Andrea Orlandi: “Quello del rispetto dei diritti di ogni cittadino è un tema che mi sta particolarmente a cuore, per questo ho voluto seguire personalmente questo iter. Nel corso degli anni si sono fatti tanti passi in avanti, ma ancora si deve lavorare per rendere pienamente accessibile ogni singolo spazio e per favorire la partecipazione di tutti alla vita della città. Contiamo sulla collaborazione di singoli e di associazioni, per individuare ogni punto su cui è ancora necessario intervenire. Ringrazio fin da ora chi parteciperà a questo iter offrendo il proprio contributo”.

