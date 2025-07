Inaugurato il giardino didattico Spilamberto con 250 piante

Da Piazza Grande, in centro storico a Modena, alla Scuola dell’infanzia “Don Bondi” di Spilamberto.

Ecco la nuova collocazione delle 250 piante che fino a qualche mese fa componevano il Labirinto della Sostenibilità, l’installazione curata da Mutina Arborea che ogni anno germoglia nella principale piazza di Modena, durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile, evento organizzato dall’Associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa.

Il labirinto, realizzato con l’obiettivo di promuovere i goals di Agenda ONU 2030 e aumentare la consapevolezza sui temi della sostenibilità nei cittadini, ha registrato oltre tremila ingressi e quest’anno dona oltre la metà delle piante alla scuola di Spilamberto.

Il nuovo intervento di rigenerazione è realizzato dal Consorzio Forestale Mutina Arborea Impresa sociale che ha gestito tutte le diverse fasi: dalla progettazione alla messa a dimora delle piante lo scorso 13 giugno, con il coinvolgimento dei più piccoli. Tutto questo è stato possibile grazie al generoso contributo di cittadini privati ma anche di F.lli Bergonzini Società Agricola Vivai Piante, Zanasi Group, Testi Holding.

La bella notizia è che il giardino potrà così ospitare numerose attività didattiche all’aperto.

“Grazie alla presenza di colori, odori e fioriture differenziate le insegnanti potranno stimolare la curiosità dei bambini e delle bambine – spiega Ludovico Terranera Preside della scuola – trasmettendo l’amore per la natura ed il concetto di cura ed attenzione che essa richiede. Inoltre le nuove piante posizionate lungo il perimetro del giardino garantiranno maggiore privacy ai bambini”.

L’intervento di riforestazione rientra nel progetto 2025 “Pianta e RiPianta: dal Labirinto alla Città“ ed è una scelta significativa per una scuola che ogni anno accoglie e ospita oltre 200 bambini, dai 3 ai 5 di età.

Una struttura moderna progettata dal celebre architetto modenese Cesare Leonardi continua ad investire sul benessere delle nuove generazioni, mettendo al centro la natura e i suoi benefici ecosistemici.

SUCCESSO PER L’INAUGURAZIONE

L’intervento di rigenerazione del cortile scolastico è stato celebrato con una apposita inaugurazione e ha visto intervenire tra gli altri il sindaco e l’assessore alla sostenibilità del Comune di Spilamberto, la presidente di Mutina Arborea.

“Il progetto di rigenerazione del cortile della Scuola materna Don Bondi – spiega il Sindaco di Spilamberto Massimo Glielmi – rappresenta un investimento concreto nel futuro dei nostri bambini e del nostro territorio. È una dimostrazione di come la sostenibilità possa diventare esperienza quotidiana, in uno spazio progettato da Cesare Leonardi, noto per la sua attenzione alle presenze arboree negli spazi pubblici. La piantumazione a cura di Mutina Arborea è un gesto di cura ambientale e un’opportunità educativa straordinaria per i bambini che frequentano la scuola”.

Numerosi sono i benefici ecosistemici e quindi l’impatto che avrà il giardino nella comunità scolastica. Eccone i più importanti:

l’assorbimento della CO2, la cattura delle polveri sottili, la tutela e il sostegno della biodiversità, la creazione di una schermatura favorendo la privacy dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola.

“Questo progetto non solo migliora la qualità del cortile scolastico, rendendolo più verde ed accogliente ma rappresenta anche un modello concreto di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva – commenta l’Assessore all’Ambiente e sostenibilità del Comune di Spilamberto Francesco Vecchi. Crediamo fortemente nella sinergia tra enti pubblici, scuole, associazioni e cittadini perché insieme possiamo trasformare anche gli spazi quotidiani in luoghi educativi e sostenibili. Grazie a Mutina Arborea e a tutti i sostenitori per la preziosa collaborazione”.

Proprio Mutina Arborea si occuperà della manutenzione e dell’irrigazione delle piante per i prossimi quattro anni.

Patrocinano l’intervento di rigenerazione: Comune di Spilamberto, Provincia di Modena, Unione Terre di Castelli

