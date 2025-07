Pozzecco prepara l’Italia nel training Camp per EuroBasket

Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha scelto gli Azzurri per il Training Camp 2025 che si svolgerà a Folgaria (Trento) dal 23 al 31 luglio e che aprirà la preparazione in vista di FIBA EuroBasket (28 agosto/14 settembre) anche con la Trentino Basket Cup (2/3 agosto).

Simone Fontecchio si aggregherà alla squadra il 30 luglio mentre Danilo Gallinari raggiungerà i compagni al termine degli impegni con il club. Donte DiVincenzo è stato invitato dalla Federazione Italiana Pallacanestro ad aggregarsi al gruppo e prendere parte agli allenamenti a partire dal 30 luglio.

Lo staff tecnico ha inserito, tra gli atleti a disposizione, anche Polonara. Seppure impossibilitato a rispondere alla convocazione, Achille è e resta parte integrante del gruppo Azzurro. Nella stessa lista anche Darius Thompson, che ha manifestato al CT la sua volontà di vestire la Maglia della Nazionale non appena ce ne sarà occasione.

Gli Azzurri, che a Folgaria alloggeranno al Golf Hotel, sosterranno sei amichevoli prima del trasferimento a Limassol (Cipro), sede del Gruppo C di EuroBasket 2025. Nell’ambito della Trentino Basket Cup, l’Italia affronterà l’Islanda sabato 2 agosto alle ore 20.00. Il giorno seguente, domenica 3 agosto, sfida a una tra Polonia e Senegal alle ore 19.00. Entrambe le gare si disputeranno alla “T Quotidiano Arena” di Trento e saranno trasmesse live su Sky Sport Basket. Clicca qui per acquistare i biglietti per la Trentino Basket Cup.

La preparazione proseguirà a Trieste, dove Nik Melli e compagni giocheranno contro la Lettonia di coach Luca Banchi sabato 9 agosto alle ore 20.00 (live Sky Sport Basket). Clicca qui per acquistare i biglietti per la gara contro la Lettonia a Trieste.

Chiusura in Italia giovedì 14 agosto al PalaDozza di Bologna contro l’Argentina alle 20.00 (live Sky Sport Basket) per una sfida che non va in scena dall’agosto 2004, giorno della Finale Olimpica ad Atene. Entrambe le gare saranno Live su Sky Sport. I biglietti per la gara di Bologna saranno messi in vendita nei prossimi giorni.

La preparazione terminerà con la partecipazione all’ormai tradizionale Torneo dell’Acropoli di Atene: giovedì 21 agosto di nuovo contro la Lettonia e venerdì 22 agosto contro i padroni di casa della Grecia. Esordio europeo a Limassol il 28 agosto contro la Grecia alle 20.30 (21.30 locali).

