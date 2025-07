La quarta edizione del Lake Sound Park continua a registrare un grande successo di pubblico.

A seguito dell’elevata richiesta, l’organizzazione annuncia la messa in vendita di una nuova tranche di biglietti per il concerto di Manu Chao, in programma il 29 luglio a Cernobbio.

I nuovi biglietti saranno disponibili esclusivamente su ticketmaster.it.

