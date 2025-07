Le-one, fuori martedì 15 luglio “YAMAL”, il nuovo singolo

Le-one pubblica martedì 15 luglio il nuovo singolo “YAMAL” (Epic/Sony Music Italy).

Un brano potente e diretto, dal ritmo serrato e dall’atmosfera urbana, in cui Le-one dà voce a una generazione che corre veloce tra sogni e tentazioni. Il protagonista è un ragazzo che vive al limite, diviso tra ambizione e realtà, circondato dal lusso ma sempre attento ai pericoli. La figura del calciatore Lamine Yamal emerge come simbolo di talento precoce, con cui si identifica per determinazione e voglia di riscatto. Tra beat incisivi e parole taglienti, “YAMAL” racconta una vita vissuta con fame, lucidità e la consapevolezza di non potersi permettere errori.

“YAMAL” arriva a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di “NESSUNO”, il primo EP di Le-one, che include alcuni dei suoi brani di maggior successo, come “NUN È OVER” e “PARENTE”. Durante l’estate porterà la sua musica in giro per l’Italia: tra gli appuntamenti previsti, anche quello al Green Valley Pop Festdi Trapani, domenica 27 luglio.

Biografia

Le-one, nome d’arte di Gaetano Di Maio, è un rapper campano classe 2003 di Nocera Inferiore, cittadina in provincia di Salerno. L’artista si avvicina al mondo dell’hip-hop attraverso i graffiti e lo skateboard e presto si appassiona al rap. A 13 anni scrive le sue prime canzoni e inizia il proprio processo di crescita artistica che lo porta a pubblicare “ADDO STAJE”, che riscuote un grande successo e ottiene la certificazione di Disco di Platino.

Con milioni di visualizzazioni e ascolti sulle principali piattaforme digitali e social mondiali, Le-one torna a luglio con il singolo “amo amo amo”. A settembre 2024 collabora con El Chapo Junior e Christian Liguori nel brano “TUTT’OK”, ad ottobre pubblica “NUN È OVER” e successivamente collabora con Villabanks al brano “Caribe 2”. Inaugura il 2025 con la pubblicazione dei singoli “PARENTE” e “GHETTO STORY”, che hanno fornito un’anticipazione del suo primo progetto discografico “NESSUNO”, uscito ad aprile 2025.

Le-one

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/

Instagram: https://www.instagram.com/le_one_

Youtube: https://youtube.com/@le_one

