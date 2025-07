Oggi venerdì 11 luglio 2025 parte la quarta edizione del LAKE SOUND PARK

Il festival targato MyNina, supportato da Villa Erba e dal Comune di Cernobbio, che animerà l’estate di Cernobbio portando a Villa Erba (Ex-Galoppatoio) un’offerta sempre più ampia e varia, tra concerti, spettacoli comici e teatro di parola.

Sarà rivolto a target differenti di pubblico, sia per interessi e gusti, che per età, potendo scegliere tra spettacoli più formali con sedute e show più energici a cui partecipare in piedi.

Prosegue così la mission vincente di MyNina, che ingloba l’esperienza maturata negli anni scorsi dai festival “La villa” e “Le Serre”, dando vita ogni anno ad eventi che portino la cultura in senso ampio in uno spazio culturale fruibile da un pubblico variegato e trasversale.

LAKE SOUND PARK in questi anni ha ufficialmente consolidato la sua identità a livello nazionale inserendosi tra i principali festival estivi italiani e, con la sua variegata e importante offerta musicale e culturale che ha portato al sold-out di tutte le edizioni, è ormai il fiore all’occhiello di Villa Erba e della città di Cernobbio.

Così, anche quest’anno, MyNina, in partnership con Villa Erba, con il contributo del Comune di Cernobbio e in collaborazione con Shining Production, eclettica realtà punto di riferimento del mondo degli spettacoli live, attiva da oltre 20 anni, calerà la carta fortunata del LAKE SOUND PARK, il suo evento più rinomato e che negli anni ha ospitato grandi live musicali e si appresta ad accogliere nuove forme d’arte.

Questi gli artisti dell’edizione 2025 di LAKE SOUND PARK :

Venerdì 11 luglio – ENRICO BRIGNANO “Bello di mamma”

Sabato 12 luglio – BARBASCURA X “Sono qui per caos”

Domenica 13 luglio – ROBERTO VECCHIONI “Tra il silenzio e il tuono tour”

Giovedì 17 luglio – PAOLO CREPET “Il reato di pensare”

Venerdì 18 luglio – ANDREA PUCCI “Amo l’estate”

Sabato 19 luglio – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90®

Domenica 20 luglio – ALESSANDRA AMOROSO “Fino a qui Summer tour 2025”

Martedì 22 luglio – STEFANO NAZZI “Indagini Live”

Mercoledì 23 luglio – MAX ANGIONI “Anche Meno”

Giovedì 24 luglio – GORAN BREGOVIĆ “Goran Bregović And The Wedding And Funeral Band”

Venerdì 25 luglio – TEENAGE DREAM – Guest Star Laura Esquivel

Sabato 26 luglio – DAVIDE VAN DE SFROOS “Live 2025”

Martedì 29 luglio – MANU CHAO “ULTRA ACOUSTIC”

https://lakesoundpark.it

