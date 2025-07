Oasi: ristampa in edizione limitata dell’album “(What’s The Story) Morning Glory?”

Il 3 ottobre 2025 per Big Brother Recordings uscirà la ristampa in edizione limitata dell’iconico album “(What’s The Story) Morning Glory?” degli OASIS, con 5 inedite versioni unplugged dei brani “Cast No Shadow”, “Morning Glory”, “Wonderwall”, “Acquiesce” e “Champagne Supernova”.

“(What’s The Story) Morning Glory?”, uscito 30 anni fa, è uno degli album più importanti degli anni ’90, pietra miliare del britpop. Secondo album degli Oasis, fu pubblicato per la prima volta il 2 ottobre 1995 su Creation Records e lanciò la band verso il successo mondiale.

A soli 14 mesi dal sorprendente debutto “Definitely Maybe”, considerato uno dei debut album più influenti, “(What’s The Story) Morning Glory?” ebbe un enorme successo, aggiudicandosi il premio Best British Album ai BRIT Awards del 1996.

L’esclusiva ristampa in tiratura limitata è disponibile da ieri mercoledì 2 luglio, in pre-order https://oasismusic.lnk.to/30wtsmgPR. Comprende 2 CD e 3 LP.

L’album deluxe include una nuova copertina fotografata dal designer Brian Cannon e nuove note di copertina.

Saranno disponibili formati in vinile colorato in esclusiva: Amazon proporrà i 3 LP in marmorizzazione seppia ispirato a “Wonderwall”, mentre lo store ufficiale degli Oasis offrirà i 3 LP in arancione neon ispirato ad “Acquiesce”.

È disponibile il pre-save sulle piattaforme digitali.

Tutti i formati conterranno la versione rimasterizzata del 2014 dell’album insieme alle nuove tracce bonus.

Le nuove versioni unplugged sono state prodotte e mixate da Noel Gallagher e Callum Marinho a partire dai master originali presso lo studio di Noel, Lone Star Sound, a Londra. Da oggi è disponibile in digitale “Acquiesce”: https://oasismusic.lnk.to/acquiesceunpluggedPR

L’annuncio della ristampa coincide con l’imminente inizio del tour più atteso dell’anno: il Live ’25.

La domanda senza precedenti per i biglietti sottolinea l’attrattiva sempre crescente della loro musica, con fan provenienti da 158 paesi diversi che hanno acquistato le prevendite per le date nel Regno Unito già la scorsa estate. Con l’avvicinarsi della partenza, l’entusiasmo non ha fatto che crescere.

Il tour mondiale prenderà il via venerdì 4 luglio al Principality Stadium di Cardiff, per proseguire a Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino nel Regno Unito, quindi in tournée nel resto del mondo.

Spotify | Apple Music | YouTube | Facebook | Instagram | X | TikTok | Website

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia