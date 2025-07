Mika annuncia il tour europeo 2026 “Spinning out tour”

Mika, la superstar del pop mondiale nominata ai Brit Award e ai GRAMMY® e pluripremiata con dischi multi-platino darà il via al suo più grande tour europeo da headliner nel 2026. Il tour partirà il 6 febbraio ad Amiens, in Francia, allo Zénith, e toccherà Francia, Italia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Lussemburgo, per concludersi il 6 marzo a Ginevra, Svizzera, alla Geneva Arena.

Saranno due gli appuntamenti italiani del tour: il 2 Marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 Marzo all’OGR di Torino , due occasioni imperdibili per il pubblico di MIKA per assistere al suo live show.

Una speciale prevendita dedicata al fanclub di Mika inizierà mercoledì G alle ore 10:00 BST / 11:00 CET, seguita da una prevendita su Spotify giovedì 10 alla stessa ora.

La vendita generale aprirà l’11 luglio. I biglietti saranno disponibili QUI:

https://dalessandroegalli.com/events/33767/mika/

Riconosciuto a livello globale come uno straordinario performer dal vivo, ogni show di questo tour promette di essere indimenticabile. Se non l’avete mai visto dal vivo, non potete perdervelo!

MIKA è attualmente al lavoro su un nuovo album, la cui uscita è prevista per la fine del 2025

“ Il lavoro per questo nuovo album è iniziato tornando a scrivere canzoni da solo al pianoforte, senza filtri e restando il più possibile fedele a me stesso. Le canzoni sono diventate un’esplosione di energia caleidoscopica, tanto eccentrica e psichedelica quanto melodica. Ho portato i brani a Nick Littlemore (Empire Of The Sun/Pnau) per produrli e costruire insieme un mondo sonoro gioioso che ti accompagni in un viaggio emotivo ed eclettico. Le canzoni sono state registrate in vari luoghi: da Montreal alle colline di un piccolo villaggio in Toscana, fino ai grattacieli di Bangkok. Il risultato è un album di musica dance, carico di synth e completamente privo di complessi, che diffonderà la sua luce nei palchi di tutta Europa. Non vedo l’ora di presentare questa nuova e audace creatività ai miei fan in una serie limitata di concerti davvero speciali.”

MIKA continua a essere protagonista sulle scene internazionali. Recentemente ha condotto i David di Donatello, ha concluso la terza stagione del suo acclamato show televisivo britannico “The Piano” accanto a Jon Batiste, ed è stato nominato coach di La Voz (The Voice) Spagna per la stagione 2025. Inoltre, il brand di champagne Nicolas Feuillatte lo ha scelto come ambasciatore.

Tutto ciò arriva dopo il successo del suo primo album in francese, “Que ta tête fleurisse toujours”, entrato nella top 5 della classifica album francese e certificato oro. Negli ultimi anni, MIKA si è esibito su palchi prestigiosi come il Coachella e la finale dell’Eurovision, conquistando il pubblico di tutto il mondo. Senza dimenticare il suo brano iconico “Grace Kelly”, riscoperto e diventato virale su TikTok, con oltre 485 milioni di streaming su Spotify.

Dotato di una voce da formazione classica e di melodie potenti e multi-ottava, MIKA continua a unire le persone con la sua musica, accogliendo chiunque in un mondo inclusivo, unico e senza paragoni, frutto della sua visione artistica.

Date del tour europeo:

6 feb – Zénith – Amiens, Francia

8 feb – Zénith – Rouen, Francia

11 feb – AO Arena – Manchester, Regno Unito

12 feb – OVO Arena Wembley – Londra, Regno Unito

15 feb – Zénith – Lille, Francia

16 feb – Accor Arena – Parigi, Francia

18 feb – Zénith – Strasburgo, Francia

20 feb – Forest National – Bruxelles, Belgio

23 feb – RTM Stage – Rotterdam, Paesi Bassi

25 feb – Rockhal – Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

26 feb – Le Dôme – Marsiglia, Francia

28 feb – Zénith – Tolosa, Francia

2 mar – Unipol Arena – Bologna, Italia

4 mar – OGR – Torino, Italia

6 mar – Geneva Arena – Ginevra, Svizzera Altri articoli di musica su Dietro la Notizia