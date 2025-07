Mark Knopfler:’Salling To Philadelphia’ il suo secondo album  

“Sailing To Philadelphia”, il secondo album solista del cantautore e chitarrista britannico Mark Knopfler, celebra il suo 25° anniversario con un’edizione in doppio LP colorato su etichetta UMR/Mercury.

Pubblicato originariamente il 25 settembre 2000, l’album è uno dei preferiti dai fan e include il singolo principale “What It Is“, oltre ai brani “Sailing To Philadelphia” e “The Last Laugh“; vanta le performance vocali di James Taylor, Van Morrison, Chris Difford e Glenn Tilbrook degli Squeeze.

Registrato a Nashville e prodotto da Knopfler e Chuck Ainlay, “Sailing To Philadelphia” ha raggiunto la vetta delle classifiche degli album in Germania, Italia, Norvegia e Svizzera, la posizione numero 4 nella classifica ufficiale degli album nel Regno Unito ed è certificato doppio disco di platino in Europa.

Questa ristampa di 14 tracce è disponibile per la prima volta su vinile trasparente.

Track List:



Lato A

What It Is Sailing To Philadelphia Who’s Your Baby Now

Lato B

Baloney Again The Last Laugh Do America Silvertown Blues

Lato C

El Macho Prairie Wedding Wanderlust

Lato D

Speedway At Nazareth Junkie Doll Sands Of Nevada One More Matinee

