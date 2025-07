Niky Savage sul palco del Fabrique di Milano, il 30 gennaio 2026

Dopo un periodo segnato da svolte decisive e a due settimane dal suo primo album “RAPPER”, che ha scalato le classifiche FIMI debuttando alla #1 della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMI/GFK Italia, Niky Savage è pronto per il suo primo Fabrique, il 30 gennaio 2026.

Un traguardo che non arriva per caso, ma come naturale coronamento di un percorso intenso, vero e personale, culminato con l’uscita del suo primo album “RAPPER” (Warner Music Italy).

Un disco crudo, diretto e senza filtri, in cui Niky ha portato fuori tutto quello che aveva da dire, senza mai smettere di essere se stesso.

Il Fabrique rappresenta un passo avanti concreto, simbolico e artistico, fatto a modo suo, a casa sua, dopo che l’ultimo live ai Magazzini Generali, nell’ottobre 2024, aveva già confermato la forza del suo progetto dal vivo.

Ma quella serata, oggi, sembra solo un punto di partenza: il 30 gennaio sarà qualcosa di diverso, un momento di consapevolezza, un nuovo inizio, una dichiarazione chiara di dove Niky Savage sta andando.

Sul palco, porterà tutto il suo mondo, e non solo, con uno show che promette di essere potente e autentico.

Biglietti disponibili su TicketSms al seguente link www.ticketsms.it/event/Niky-Savage-Live-Milano-Fabrique-30-01-2026.

Di seguito la tracklist di “RAPPER”

1. BIMBO SELVAGGIO

2. BAAAD

3. STUPIDA feat. Artie 5ive

4. SOLDI NELLE BORSE

5. SLOT feat. Lazza

6. FREDDO SULLE SCALE

7. COSE CHE NON POSSO DIRE feat. nayt

8. RAGAZZO NEL CHILL feat. Jamil

9. BILLIONAIRE BOYS feat. Artie 5ive, Faneto

10. PIENO DI PARE

11. MBAPPE HAMSIK feat. Rhove

12. RAPPER

https://www.instagram.com/nikysavage

https://www.tiktok.com/@nikysav

