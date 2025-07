Laura Pausini e Robbie Williams, l’inno di Fifa Desire

Robbie Williams, confermato ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, nel suo primo impegno ufficiale in questo ruolo globale, invita Laura Pausini a partecipare al primo inno ufficiale di FIFA, “Desire”, presentato in anteprima all’opening dei Mondiali per Club a Miami lo scorso 14 giugno e fuori ora su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale.

Scritto dallo stesso Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato a Richard Flack, e adattato in lingua spagnola dalla stessa Laura, “Desire” accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo, compreso il Campionato Mondiale FIFA 2026.

Le due superstar internazionali eseguiranno il brano in duetto in occasione della finale della Coppa del Mondo per Club, domenica 13 luglio al Metlife Stadium di New York.

“È un onore per me unire la mia voce a quella di una star icona del pop come Robbie Williams – commenta Laura Pausini.

La canzone che ha scritto è straordinaria, davvero toccante. È stato facile e naturale per me adattare la strofa in spagnolo dopo aver ascoltato l’intero testo e la musica. È un sogno essere al suo fianco alla Fifa World Cup per Club. Fin da bambina ricordo l’emozione intorno alle partite e ai campionati. L’Italia è un simbolo del calcio, qui abbiamo dei club leggendari, niente è paragonabile ai momenti che precedono gli ultimi secondi di una partita. È proprio come un palcoscenico, la stessa emozione”.

Parlando del nuovo brano, Robbie Williams ha dichiarato

“Sono cresciuto guardando i walk-out, gli inni, la tensione, quindi scrivere e registrare l’inno ufficiale della FIFA è un vero privilegio. Volevo creare qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, i nervi, l’orgoglio e la maestosità di quella sensazione che si prova appena prima del calcio d’inizio. Il calcio e la musica hanno sempre significato il mondo per me, e unirli su questo tipo di palcoscenico mi fa venire la pelle d’oca. So che nei prossimi anni eseguirò questa canzone in alcuni dei miei tornei preferiti, e questo mi riempie di entusiasmo. È un vero onore per me che Laura Pausini abbia accettato il mio invito a interpretare con me questa canzone: è un’artista incredibile con una voce perfetta“.

Quella con Robbie Williams è solo l’ultima di tantissime straordinarie collaborazioni, che hanno accompagnato la carriera di Laura Pausini fin dai primi anni. Tra i nomi più altisonanti si ricordano artisti del calibro di Ennio Morricone, Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Michael Bublé, Gloria Estefan, Kylie Minogue e tanti altri.

L’Artista italiana più premiata al mondo è reduce dal suo decimo tour mondiale, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023 2024, tournée dei record che ha celebrato i suoi 30 anni di carriera, con oltre 500.000 presenze in 80 show in tutto il mondo, un dato che l’ha incoronata l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA con la versione del rapper portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, ha conquistato 5 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Si è esibita nei palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olimpya di Parigi.

Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Porto Rico, Venezuela, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, Stati Uniti, Russia e Australia.

