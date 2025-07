ITA Airways sostiene Make-A-Wish Italia Onlus

Un desiderio può cambiare tutto. Per un bambino gravemente malato, sognare non è solo un gioco, ma un’ancora di salvezza: un faro di luce nel buio della malattia, una spinta a guardare oltre.

È con questo spirito che ITA Airways ha deciso di sostenere Make-A-Wish Italia Onlus, offrendo una gift card per coprire i costi dei viaggi aerei necessari a realizzare i desideri dei bambini e delle loro famiglie.

Un gesto concreto che abbraccia la missione di Make-A-Wish Italia Onlus: offrire a ogni bambino malato la possibilità di sperimentare l’impatto di un desiderio che si realizza, capace di donare speranza, forza e gioia nei momenti più difficili della malattia. Perché realizzare un desiderio non è solo un regalo: è una vera e propria terapia, aiuta a combattere con più coraggio, coinvolge l’intera famiglia in un’esperienza che porta energia e rinnovata fiducia nel futuro.

Grazie al contributo di ITA Airways, l’associazione potrà accompagnare ancora più famiglie nella realizzazione di desideri che spesso hanno come meta luoghi speciali, città iconiche o incontri emozionanti in altre regioni o all’estero. La gift card permetterà all’associazione di coprire i costi dei voli, uno degli aspetti più delicati nella logistica della realizzazione di un desiderio.

“Siamo grati a ITA Airways per aver scelto di sostenere la nostra missione. Il desiderio di un bambino gravemente malato non è mai un semplice viaggio: è un’occasione per ritrovare un momento di spensieratezza con la propria famiglia, spesso messa a dura prova dalla malattia, un’opportunità per sentirsi di nuovo bambini, per riscoprire la bellezza della normalità – ha dichiarato Sune Frontani, Presidente e Co-fondatrice di Make-A-Wish Italia Onlus. Grazie a questo contributo, possiamo donare ad ancora più bambini forza e coraggio durante la fatica della malattia”.

Make-A-Wish Italia Onlus è attiva dal 2004 e ha già realizzato oltre 3.000 desideri. L’associazione opera su tutto il territorio nazionale attraverso un network di oltre 250 volontari, ricevendo segnalazioni dai più importanti ospedali pediatrici.

“ITA Airways riafferma con orgoglio il proprio impegno verso la solidarietà sociale e l’inclusività, valori che sono parte integrante della nostra identità – ha dichiarato Giovanna Di Vito, Chief Customer Touchpoint, Marketing, ESG & Company Culture di ITA Airways – Sostenere Make-A-Wish Italia Onlus significa dare concretezza alla nostra missione: essere un vettore che non solo collega luoghi, ma avvicina le persone ai loro sogni, soprattutto nei momenti più fragili. La responsabilità sociale è per noi un pilastro strategico, che si traduce in azioni tangibili a favore delle comunità e del futuro del nostro Paese”.

