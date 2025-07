Il Premio Lunezia compie 30 anni: ad Aulla manifestazione con tanti ospiti

Il PREMIO LUNEZIA compie 30 anni! Dalla prima edizione nel 1996 con Fernanda Pivano e Fabrizio De André, oltre 300 big della musica italiana sono stati premiati nel corso della storia della prestigiosa manifestazione.

Si terrà il 25 luglio in Piazza Gramsci ad AULLA (Massa-Carrara) la prima serata che celebra questo importante anniversario.

Inizio evento ore 21.30. Ingresso libero con prenotazione scrivendo a prenotazioni.lunezia@gmail.com e indicando al massimo 6 nominativi.

FRANCESCA MICHIELIN, KAPUT, LA NIÑA, LUK3 e RITA PAVONE saranno i protagonisti della serata condotta da Stefano De Martino, Patron del Premio Lunezia, e Riccardo Benini e i destinatari dei riconoscimenti della 30ª edizione del Premio Lunezia.

A FRANCESCA MICHIELIN il PREMIO LUNEZIA POP D’AUTORE 2025 per il valore musical-letterario della canzone “Francesca”.

A motivare il premio il Prof. Federico Gavarini, membro della commissione musical-letteraria del Premio Lunezia: «Un riconoscimento che celebra la maturità artistica e la profondità espressiva di una canzone capace di unire introspezione personale e forza universale. Con “Francesca”, Michielin firma una lettera intensa e poetica rivolta alla sé del passato, affrontando con originalità e delicatezza i temi dell’identità, della crescita e dell’accettazione. Il brano si distingue anche per l’equilibrio tra parola e suono: un arrangiamento sobrio e una vocalità misurata accompagnano con rispetto la dimensione lirica del testo, confermando la piena consapevolezza compositiva dell’artista. Il Premio Lunezia riconosce in “Francesca” un’opera di alto profilo, che coniuga qualità di scrittura, forza emotiva e maturità musicale».

Il PREMIO LUNEZIA NUOVE STELLE 2025 va a KAPUT per il valore musical-letterario della canzone “Provinciale”.

Questa la spiegazione che accompagna il riconoscimento, scritta dalla scrittrice e giornalista del Il Sole 24 Ore Selene Pascasi, parte della commissione musical-letteraria del Premio Lunezia: «Fronteggiare le trasformazioni della vita proteggendo la nostalgia dei ricordi. Restare in equilibrio tra passato e presente per tessere un futuro degno dei nostri sogni. Peripezie emozionali complesse da gestire e ancor più da narrare ma ci riesce bene Kaput in “Provinciale” cui va il Premio Lunezia Nuove Stelle per aver saputo tradurre in canzone l’eterno conflitto tra ali e radici sposando, grazie al perfetto connubio testo/musica, i canoni della musical-letteratura tanto cari al Premio Lunezia».

