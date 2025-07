I Musici di Francesco Guccini in concerto: sabato 12 luglio a Casalborgone

Prosegue la 10ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche del territorio alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, con 12 eventi in programma dal 7 giugno fino al 13 settembre pensati per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Sabato 12 luglio Casalborgone (Torino) accoglierà la 5ª tappa di Monferrato On Stage.

Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà il concerto de I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI, con Juan Carlos “Flaco” Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni) ed Ellade Bandini (batteria), colonne portanti del suono inconfondibile di Guccini. A completare l’ensemble, il giovane e talentuoso Giacomo Marzi (basso).

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di Francesco Guccini e della grande musica italiana, un’occasione unica per rivivere le atmosfere, le melodie e le emozioni delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, in un concerto che celebra la poesia e la musica d’autore.

Inizio concerto ore 21.45. Ingresso gratuito.

www.facebook.com/FondazioneMOS –

www.instagram.com/monferrato.onstage/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia