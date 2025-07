Festival di Castrocaro: in seconda serata su Rai2, la finale della 67ª Edizione

Oggi martedì 8 luglio, in seconda serata su Rai2, dalla rinascimentale piazza d’Armi di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena) va in onda la finale della 67ª edizione del FESTIVAL DI CASTROCARO Voci Nuove Volti Nuovi 2025.

Conduce la serata Carolina Rey, affiancata da Daniele Cabras.

L’evento, che segna l’atteso ritorno in Rai, per il terzo anno consecutivo è guidato dal direttore artistico Carlo Avarello per Isola degli Artisti.

I 10 finalisti che si contendono la vittoria e presentano i loro brani inediti sono:

Melissa Agliottone, 14 anni – Sant’Elpidio a Mare (Fermo) / inedito Prima di crescere

Edoardo Brogi, 28 anni – Montespertoli (Firenze) / inedito Precipitare

El Simo (Simone Di Cesare), 15 anni – Crispiano (Taranto) / inedito 0 rimpianti

Federica Fontana, 20 anni – Niscemi (Caltanissetta) / inedito Paranoie (STUPIDE)

Kashmere (Luigi Maglione), 24 anni – Torricella-Taverne (Svizzera, Canton Ticino) / inedito L’unica che può cambiare l’atmosfera

Alice Paternuosto, 22 anni – Cunardo (Varese) / inedito Finiamoci adesso

Cipria (Beatrice Cipriani), 20 anni – Roma / inedito Leviatano

Personal (Jacopo Nicolò), 24 anni – Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini) / inedito Profilo Privato

Dannunzio (Nunzio Barravecchio), 20 anni – Catania / inedito Sbattono

Bush (Andrea Gallo), 23 anni – Roma / inedito Pazza di me

La Giuria di qualità che valuta questi giovani aspiranti artisti è formata dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale e dal rapper e freestyler Clementino.

Il vincitore del primo premio avrà la possibilità di avere il proprio inedito in rotazione radiofonica per 3 settimane su Radio Kiss Kiss (Radio Partner del Festival) e di firmare un contratto discografico con Isola degli Artisti (distribuzione ADA/Warner) per due singoli e avrà a disposizione 2 borse di studio presso Isola degli Artisti Academy.

Verranno inoltre assegnati il Premio Tim della Critica, assegnato dalla giuria di qualità, il Premio Web Celebrities e il Premio Radio Kiss Kiss.

Durante la serata le esibizioni di Serena Brancale e di Clementino e tra i tanti ospiti Settembre – vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte – Alex Wyse, Federica Abbate e il vincitore della scorsa edizione del Festival Krem.

Il Festival prosegue nella sua mission di rinnovare e dare nuova linfa vitale al percorso prestigioso con cui il contest ha attraversato da protagonista la storia della musica italiana.

