Keevuitton pubblica venerdì 11 il suo nuovo singolo “Attimo”

Sarà disponibile a partire da venerdì 11 luglio “ATTIMO”, il nuovo singolo del cantautore Keevuitton. Il brano, disponibile in presave, inaugura un nuovo capitolo della ricerca musicale dell’artista, voce sensibile e visionaria nel panorama della nuova musica d’autore.

Dopo aver esplorato le sfumature dell’identità, del desiderio e del conflitto nei suoi precedenti singoli “MALDITA LIFE” e “MYSELF”, Keevuitton torna sulla scena con “ATTIMO”, un nuovo brano synthwave che fonde estetica rétro e profondità emotiva, ispirato all’atmosfera elettrica degli anni ’80, in cui beat pulsanti e synth analogici disegnano un paesaggio sonoro malinconico e futuristico. È la celebrazione dell’istante che cambia tutto, quel frammento di tempo sospeso in cui ogni cosa si ferma e può prendere una nuova direzione. Una corsa notturna sotto luci al neon, un’emozione improvvisa, un flash di destino: basta un attimo per riscrivere la storia.

Con una scrittura raffinata e sensoriale, Keevuitton dà vita a un racconto sonoro cinematografico, dove le parole diventano immagini e ogni suono evoca emozioni trattenute prima di svanire. “ATTIMO” è più di una canzone: è un’esperienza immersiva, un invito ad ascoltare ciò che accade nei silenzi tra i battiti del cuore.

“ATTIMO” esce sotto Giesse Entertainment Group, parte integrante di Scolaro Music Group, etichetta indipendente dedicata a far emergere e sviluppare progetti musicali autentici. Un polo creativo dove visione artistica, identità sonora e direzione strategica si incontrano, superando le barriere di genere e celebrando la libertà espressiva.

Biografia

Keevuitton è un rapper e cantautore dallo stile unico, capace di fondere radici soul e R&B con atmosfere urbane e paesaggi sensoriali. La sua cifra artistica si distingue per una scrittura profonda e cinematografica, dove convivono intime confessioni e visioni di grande respiro, tra le luci delle metropoli europee e il silenzio contemplativo della natura. Ispirato dai viaggi e da una forte curiosità verso le lingue e le culture straniere, Keevuitton intreccia nei suoi testi elementi in inglese, spagnolo e tedesco, costruendo un universo sonoro autentico, ibrido e in continua evoluzione. Attraverso i suoi brani, l’artista racconta un mondo in cui la contaminazione diventa appartenenza, dove l’identità si esplora nel contrasto tra desiderio e disincanto, sogno e realtà.

Link ufficiali

Instagram – YouTube – Spotify

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia