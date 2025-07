Giorni intensi per la Polizia Locale di Novate Milanese

Giorni intensi per la polizia locale di Novate, chiamata per una serie di interventi sul territorio. Tra questi spiccano quello di martedì pomeriggio, in cui una donna di 47 anni è caduta in un tombino all’interno del parco Ghezzi.

La struttura del chiusino ha ceduto mentre la donna è passata sopra. Oltre gli agenti della locale, è intervenuta un’ambulanza e la donna è stata trasportata all’ospedale Sacco di Milano.

Nella zona est di Novate c’è stato poi un infortunio sul lavoro. un uomo regolarmente assunto si è fatto male su una macchina utensile, ferendosi una mano e un braccio. L’uomo 58enne , dopo l’intervento di un’ambulanza e un’auto medica, è stato trasportato all’ospedale Galeazzi.

Sul posto è intervenuta anche la Spresal, servizio prevenzione salute sull’ambiente di lavoro. Sempre nella giornata di martedì si è allagato un pezzo della via Polveriera, In questo caso il fatto è dovuto all’uscita del canale Villoresi, che passa anche sotto Novate.

L’intervento alla chiuse del canale ha permesso il termine del flusso di acqua e nell’arco di qualche ora, la situazione è tornata alla normalità. Infine è stato sanzionato un cantiere stradale, per la violazione delle norme di sicurezza del cantiere, venendo meno all’articolo 21 del codice della strada.

Oltre a questo, gli agenti del comando di via Repubblica sono impegnati sul territorio in cui sono ancora in corso diversi cantieri per le opere finanziate con il Pnrr.

