“Filosofà, disquisizioni comiche da divano”: il nuovo live show dell’estate 2025

Un nuovo spettacolo per questa estate: “Filosofà, Disquisizioni comiche da divano”, con Corrado Nuzzo e Maria De Biase e la partecipazione straordinaria di Matteo Saudino (Barbasophia) e l’’Orchestrina Filosofante con musiche di Paolo Damiani, debutterà in prima nazionale il 4 luglio alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco e poi in tour in tutta Italia.

Filsofà è uno spettacolo – non spettacolo da divano che vivrà del coinvolgimento indispensabile del pubblico, della musica e di ospiti a sorpresa di volta in volta diversi che interverranno nello show. Nessuna recita sarà mai uguale all’altra

Uno spettacolo, disponibile solo per una manciata di date, ad ogni replica diverso, che farà ridere e riflettere con leggerezza nel nome dell’amore.

LE DATE

4 luglio – ROMA, Casa del Jazz- Festival I Concerti nel Parco

6 luglio – VENAUS (TO), Borgate dal Vivo Festival

11 luglio – SAN MAURO PASCOLI – Villa Torlonia Teatro // Reverso

21 luglio – LA SPEZIA – La Spezia Estate Festival

31 agosto – ALESSANDRIA, Attraverso Festival

1° settembre – SALUZZO, Attraverso Festival

E altre in via di programmazione….

https://www.casadeljazz.com

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia