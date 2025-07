Asolo: da lunedì 7 luglio a domenica 13 luglio una settimana di Gioia

Il Festival internazionale “Gioie Musicali”, alla sua ventunesima edizione, volge al termine con una settimana ricca di eventi che, da lunedì 7 luglio a domenica 13 luglio con una nuova serie di appuntamenti, vedrà protagonisti i giovani talenti del pianoforte, già impegnati in apprezzate carriere concertistiche.

Martedì 8 luglio alle ore 21.00 in Chiesa di San Gottardo ad Asolo si terrà il concerto che vede protagonista al pianoforte Roberto Prosseda, pianista italiano di fama internazionale noto per le sue interpretazioni di musiche di vari compositori, tra cui Chopin e, in particolare, per un’esecuzione di musiche di Bizet a Venezia dove ha eseguito come bis il Notturno in Si maggiore op. 62 n. 1, definito da lui stesso come il “più bizetiano” dei notturni di Chopin.

È coordinatore del Master di II Livello “Play & Rec” e del dottorato di ricerca “Musica Pianistica Italiana” presso il Conservatorio di Rovigo.

Grande spazio viene dato anche alla formazione, con masterclass, laboratori di musica popolare e klezmer, e lezioni aperte, come quella dei dottorandi del Dipartimento di Pianoforte del Conservatorio di Rovigo che saranno ad Asolo, che terranno lezioni-concerto dedicate ad autori italiani nel giorni 7- 9- 10- 11 e 12 luglio alle 21.00 nella chiesa di San Gottardo ad Asolo.

Giovedì 10 alle 21.00 a Mogliano Veneto, Parco della Cultura , il Concerto “Tutto in un arco: il canto del violoncello tra assolo e abbraccio” organizzato in collaborazione con la Fondazione Efesto, metterà in luce l’eccellenza di due violoncellisti: Riccardo Baldizzi e Giulia Mazza musicista, sorda dalla nascita, che ha sviluppato un sistema personale ispirato al linguaggio Braille dei non vedenti, con cui riesce ad intonare ogni nota seguendo la bacchetta del direttore.

Sul padio dell’Orchestra giovanile LaRé Elisabetta Maschio. Un appuntamento raro, prezioso, in cui la musica dimostra, una volta di più, di essere un linguaggio che supera ogni limite. Un linguaggio che, in un solo arco, raccoglie mondi diversi in un’unica, vibrante emozione. In programma musiche di Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi, e Franz Joseph Haydn) (in caso di maltempo Chiesa di S. Maria Assunta)

Da segnalare il concerto all’alba, sabato 12 luglio alle ore 6.00 che si terrà alla Rocca medievale di Asolo per violoncello solo col giovane violoncellista emergente Riccardo Baldizzi. In programma musiche di Giovanni Sollima e l’utilizzo della Loop station che crea loop con semplici riff o sovrappone “strati” di suoni: un modo per unire la tecnologia, la musica contemporanea.

Un concerto – spettacolo diretto da e con musiche di Elisabetta Garilli, domenica 13 luglio alle ore 21.00 alla Chiesa di San Gottardo ad Asolo, concluderà il festival: il progetto scuolaorchestra unisce l’orchestra giovanile LaRé e il percorso di formazione per docenti di musica e fa parte di un percorso triennale al primo step che ha lo scopo di sensibilizzare il territorio e la scuola sulla potenza educativa della musica affinchè sia riconosciuta nella scuola in ogni ordine e grado.

Per informazioni e approfondimenti: https://musikdrama.it/

