Claudio Baglioni tra i vincitori del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2025

I premi di questa nuova edizione saranno assegnati a MELANIA MAZZUCCO (letteratura), EZIO MAURO (giornalismo) e CLAUDIO BAGLIONI (etica della comunicazione). La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 13 settembre, presso il Teatro Boccaccio di Certaldo (Firenze), incastonandosi in un weekend di eventi dedicati alla lettura e al dialogo culturale, che tramandano l’eredità di Giovanni Boccaccio nel 650° anniversario della sua morte.

MELANIA MAZZUCCO, già vincitrice del Premio Strega e autrice di opere di grande successo come Vita, Un giorno perfetto e L’Architettrice, ottiene quest’anno il riconoscimento per la sua maestria narrativa nella rappresentazione della complessità umana.

EZIO MAURO, noto giornalista e storico direttore de La Repubblica, viene premiato per la sua capacità di raccontare con rigore e chiarezza le vicende politiche e sociali nazionali e internazionali.

CLAUDIO BAGLIONI, interprete, musicista e compositore, è insignito del premio per l’Etica della comunicazione: questo riconoscimento, istituito su proposta del precedente presidente di giuria Sergio Zavoli, vuole valorizzare la dimensione etica del linguaggio musicale, capace di veicolare messaggi significativi e valori condivisi.

La giuria del premio, presieduta da WALTER VELTRONI, include volti del giornalismo, della narrativa e della critica. Ne fanno parte ANTONELLA CILENTO, ROBERTO DE PONTI (direttore del Corriere Fiorentino), MARTA MORAZZONI, PAOLO ERMINI, AGNESE PINI (direttrice de La Nazione) e SIMONA DEI, presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio. Questa composizione riflette la volontà dell’Associazione di coinvolgere competenze variegate: critici, giornalisti, scrittori e accademici, con l’obiettivo di selezionare premiati capaci di dialogare col presente, secondo lo spirito boccacciano.

Il Premio Boccaccio 2025 assume un valore simbolico oltre che culturale: onora la tradizione e valorizza figure che, attraverso scrittura, giornalismo e musica, portano avanti la missione di fare dei linguaggi strumenti di verità e responsabilità.

Il Premio Boccaccio è organizzato dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio con il contributo del Comune di Certaldo e della Regione Toscana.

L’appuntamento del 13 settembre nel cuore di Certaldo, in occasione delle celebrazioni per i 650 anni dalla morte di Boccaccio, sarà il momento culminante di un percorso dedicato alla riscoperta della cultura come risorsa comunitaria e civile.

Tutti i dettagli per partecipare saranno presto disponibili su www.premioletterarioboccaccio.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia