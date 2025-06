“Correnti- suoni e visioni dal presente” nell’ambito della rassegna “Estate al Castello”

Venerdì 4 Luglio al Castello Sforzesco di Milano, una serata dedicata ai nuovi talenti e alla nuova musica.

Sul palco, gli allievi e i diplomati della Scuola di musica fondata e presieduta da Franco Mussida, che per il settimo anno durante la rassegna “Estate al Castello, propone un nuovo e innovativo live dedicato ai giovani artisti e musicisti.

L’EVENTO È A INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL SEGUENTE LINK PER I POSTI A SEDERE (posti in piedi disponibili senza prenotazione):

https://www.eventbrite.it/e/correnti-suoni-e-visioni-dal-presente-tickets-1404649066169?aff=oddtdtcreator

Gli allievi e i diplomati della Scuola di Musica, offriranno alla città un RITRATTO SONORO DI CIÒ CHE LE NUOVE GENERAZIONI DI ARTISTI SOGNANO, VIVONO E TRASFORMANO IN MUSICA E PAROLE.

QUESTI I NOMI DEI NUOVI TALENTI PROTAGONISTI DELLA SERATA:

CALIMMMA (Camilla Paoletti), CPM DRUM SOCIETY (batteristi del CPM), DACOTA (Emanuela Luzi), DDUMA (Chiara Pizzi), DEDRA (Rebecca Bordo), GIACO (Giacomo Prudente), KIWI CAVE (Francesco Chiapperini, Leonardo Arena e Giacomo Gagliardini), LAYERS (gruppo vocale CPM), NIM (Elena Librici), NÌURA (Raffaella Nicolazzo), PIETRO BOMBARDELLI, PSUKE (Alessia Maiuzzo), QUARTO (Fabio Micciullo) e VIANI (Carloalberto Viani).

L’OPENING ACT è affidato a LEONARDO TOMARELLI, GIOVANNI SUTERA SARDO, ZOE BERETTA, MATTEO DOLCETTI e CAMILLA BUZZETTI.

